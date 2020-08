En del af forberedelserne er på grund af coronaen foregået i Sønderskoven i Sorø. Bagerste række fra venstre: Christina Melgaard, CORO Co-lab Roskilde, Elisabeth Serena, LandSkaberne, Gurli Jakobsen, RUC - Center for Socialt Entreprenørskab og Erik Sten Lundbye, LandSkaberne. Forreste række fra venstre: Jonatan Leer, Professionshøjskolen Absalon - Center for Ledelse og Oplevelsesdesign, Ia Brix Ohmann, Overlap.dk og Sascha Thoning, LandSkaberne. Privatfoto

Landsbyerne skal blomstre med andelsturisme

Det er en helt ny måde at tænke både landliv og turisme på - og så alligevel ikke. For principperne i det turisme-projekt, LandSkaberne nu udbyder, bygger nemlig på andelstanken, der netop blev født på landet, men i dag i større udstrækning praktiseres i større byer. På landet er andelstanken i vid udstrækning død.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her