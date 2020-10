Landsby får bedre mobildækning

Stadig flere danskere bruger mobilnettet til at få internet i hjemmet med mobilt bredbånd. Med 5G-teknologien lige om hjørnet kommer mobilt bredbånd for alvor til at tage fart som et alternativ til kablet bredbånd og fibernet, lyder det fra 3.

- Vi forventer at kunne levere næste generations mobile bredbånd med 5G i løbet af 2021. Det vil byde på downloadhastigheder omkring 1 Gbps og større kapacitet. Det vil kunne dække langt de flestes behov for internet til hjemmet. Dermed er der ingen grund til at bruge penge på at få gravet kabler ned i jorden for at få en højhastighedsdataforbindelse. Det bliver hastighedsmæssigt som at få trådløs fiber, siger Kim Christensen, der er netværksdirektør hos 3.