Landmand tabte høsten på vejen

Tirsdag eftermiddag tabte en landmand 10 tons korn fra sin lastbil, og kornet lå spredt over en strækning på flere kilometer fra centrum af Dianalund til Bromme.

Både politi og brandvæsnets indsatsleder kom til stedet for at hjælpe landmanden, der var i gang med at samle det spildt korn op. Holbergsvej var lukket i omkring en time, mens der blev ryddet op på strækningen.