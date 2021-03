Anton Petersen har skabt en ny, niche-virksomhed. Han er nu klar til at køre ud og så blomsterstriber. Privatfoto

Landmand sår blomsterstriber til glæde for biodiversiteten

Anton Petersen på Landevejsgaard, Vanløsevej i Nyrup, har med inspiration fra 'Bonderøven' på DR1 nu sat gang i et projekt om biodiversiteten for bier, insekter og sommerfugle.

Sorø - 18. marts 2021 kl. 20:03 Kontakt redaktionen

Det var en TV-udsendelse, der gav Anton Petersen idéen til et nyt projekt, som han vil rulle langt ud over lokalområdet.

- Det var meget inspirerende at se, hvordan man kan hjælpe bierne ved at så blomster ved industriområder, rundkørsler, langs marker og ukurante hjørner i marken. Samtidig er det jo til glæde for forbipasserende for forbipasserende, siger Anton Petersen.

Køb af så-sæt Det fik ham til at fostre idéen om at gøre en indsats for at hjælpe især bierne.

- Vi jo ikke kan undvære dem til bestøvning af vores afgrøder, frugttræer med mere, fortællerer Anton Petersen.

- Jeg har derfor i samarbejde med min mor og far købt en traktor med en stennedlægnings-fræser påmonteret en såmaskine til at så blomsterstriber med. Den er 1,25 m bred og fræser jorden, så den lægger sten, græs og ukrudt nederst i jorden og sår blomsterne i det øverste muldlag. Derved sikres der en hurtig fremspiring af blomsterne. Jeg har selv sparet 50,000 kroner op, så jeg derved ejer 50 procent af sættet.

- Vi håber at et grovvare-firma eller en landboforening vil synes godt om idéen og derved måske kunne sponsorere noget af det frø, som jeg skal bruge, og derved gøre såningen billigere for lodsejerne, fortsætter Anton Petersen.

Kræver nogle lodsejere - Ellers har jeg lavet et tilbud på, at man kan få fræset og sået 100 meter blomster, som er velegnet til bier og insekter, for 500 kroner plus moms og kørsel. Men hvis der kan sås lidt mere, eller hvis naboen også skal have sået, bliver kørslen gratis.

Anton Petersens mål for 2021 er 40 km, så det kræver at der er nogen lodsejere, landmand, industri eller kommuner der melder sig til så vi sammen kan hjælpe biodiversiteten.

Man kan tilmelde sig på mailen info@landevejsgaard.dk - og her skriver man, hvor man bor, samt hvor mange meter man vil have sået, og så planlægger Anton ture, som starter når temperaturen kommer lidt op.

- Så det er nok først i april, vi kan få i gang. Vi bor på Vanløsevej i Nyrup som er midt på Sjælland i Sorø Kommune, så det bliver herfra vi kører ud, fortæller Anton Petersen, der i det daglige arbejder på Kiselgården ved Ugerløse. Det er et økologisk og biodynamisk landbrug.

- Så jeg kører først ud efter arbejdstid og i weekender, siger Anton, der allerede har fået blomsterstribe-kunder i Haslev, Herlufmagle og Skælskør.