Landmand misrøgtede kalve: Bundet med nylon stramt om halsen

Sorø - 01. juni 2019 kl. 08:02 Af Bjarne Stenbæk

En 56-årig landmand fra Sorøegnen overtrådte Dyreværnsloven i flere tilfælde. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En 56-årig landsmand fra Sorøegnen blev forleden idømt en bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af Dyreværnsloven ved i flere tilfælde ikke at have behandlet sine kalve ordentligt.

Landmanden mødte ikke op til retsmødet ved retten i Næstved.

- Det fører så til, at man får en udeblivelsesdom, fortæller senioranklager Anne Marie Fink.

- Og bødestraffen er den mulighed, vi har i sådan et tilfælde.

Landmanden har svigtet sine dyr i flere tilfælde.

3. december i fjor var den gal med 12 kalve, da Fødevarestyrelsen kom på kontrolbesøg. De var bundet med nylon selvbinderbånd så stramt om halsen, at det var svært at få fingrene ind mellem snoren og kalvenes hals. For flere af kalvenes vedkommende var snoren så kort, at de stod med hovedet nedad med meget begrænset bevægelsesmulighed.

11. december kom Fødevarestyrelsen så på et opfølgende besøg. Her konstaterede styrelsen, at to kalve permanent stod bundet op med nylon selvbinderbånd om halsen. Den ene kalv havde tilmed viklet det ene ben ind i snoren.

18. februar 2019 kom Fødevarestyrelsen på et nyt opfølgende besøg. Den dag fandt styrelsen tre kalve, der i en længere periode havde været bundet til inventar med nylon selvbinderbånd om halsen.

I retssproget hedder det, landmanden har gjort sig skyldig i: I forbindelse med udøvelse af erhverv som landmand at have behandlet kalvene uforsvarligt og undladt at beskytte dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og undladt at behandle dem omsorgsfuldt, herunder at de huses og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte og videskabelige erfaringer.

Landmanden har fra dommens afsigelse 14 dage til at vurdere, om han vil anke dommen til landsretten.