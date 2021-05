Læsefestivalen er i Sorø Kommune for de 0-3 årige.

Send til din ven. X Artiklen: Læseglæde til de mindste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læseglæde til de mindste

Sorø - 21. maj 2021 kl. 19:03 Kontakt redaktionen

Frem til den 23. maj har bibliotekerne i Sorø fokus på en litteratur- og læseindsats for de mindste børn. Nemlig de 0-3 årige.

Det sker i forbindelse med læsefestivalen »ÆllebælleMAJfortælle«, der går på tværs af de involverede kommuner: Lejre, Slagelse, Ringsted, Kalundborg, Odsherred og Sorø.

En tidlig indsats på læseområdet kan have stor betydning for et barns udvikling og for dets fysiske og psykiske sundhed.

I Sorø Kommune har man i 2021 valgt at fokusere indsatsen på dagplejerne.

De vil i festivalugen modtage en pose fra Sorø Bibliotek, der indeholder højtlæsningsbøger, legetøj og sprogstimulerende materiale, som de kan udforske sammen med børnene.

- Til trods for at vi i år ikke kan holde en fysisk festival, er vi stolte af at kunne præsentere et program, der når ud til vores allermindste borgere. Sammen med deres dagplejer kan de gennem leg og hyggeligt samvær udforske bøgernes fantastiske univers og opleve glæden ved højtlæsning i deres vante rammer, siger Carsten Petersen, der er formand for Kulturregionen Midt- og Vestsjælland og næstformand for kultur- og fritidsudvalget i Sorø Kommune.

»ÆllebælleMAJfortælle« er en tilbagevendende begivenhed, der gennem de næste fire år er med til at sikre, at størstedelen af regionens vuggestue - og dagplejebørn kommer til at opleve et bredt udvalg af litteraturens facetter.