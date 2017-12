Lars Mouritsen, Kopp Sorø (her fotograferet sammen med nogle af sine lærlinge) er idemand til lærlingenetværket. Øvrige virksomheder bag er Multi-tech, Elektrogården, Hørkram, Poul w. Jensens eftf., AGJ, A/S Poul Larsens El & VVS og Sorø VVS. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Lærlinge-netværk vil gerne have flere med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lærlinge-netværk vil gerne have flere med

Sorø - 11. december 2017 kl. 16:39 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomhederne bag det tværfaglige lærlingenetværk har nu besluttet at åbne netværket op for alle lærlingevirksomheder i Sorø Kommune. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der er allerede 55 lærlinge i det netværk, som Sorø Erhverv driver for en række håndværksvirksomheder i Sorø Kommune.

Nu har de otte virksomheder, der står bag netværket, besluttet, at det skal være åbent for alle de af kommunens virksomheder, som har lærlinge, som er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse.

Tim Christoffersen fra AGJ er en af dem, som har været med til at etablere lærlingenetværket. Han siger:

- Vi har besluttet at åbne det op for alle virksomheder med erhvervsfaglige lærlinge, fordi vi forestiller os, at de står med nogle af de samme udfordringer som håndværksvirksomhederne. Så jo flere der får glæde af det tværfaglige netværk, des bedre.

Tim Christoffersen ser desuden lærlingenetværket som en del af en mere langsigtet indsats for at styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne.

- Min vision er, at vi med afsæt i fællesskabet omkring lærlingenetværket kan komme i dialog med uddannelsesinstitutionerne om, hvordan de sikrer, at de unge mennesker bliver uddannet med en kvalitet, der svarer til det, vores kunder efterspørger. Det er vigtigt, at vi i Danmark uddanner vores unge til noget mere end lavpriskvalitet, og her ser jeg lærlingenetværket som et element, siger han. Sorø Håndværker- og Industriforening bakker op om initiativet.

- Da Sorø Håndværker og Industriforening blev stiftet i sin tid var det netop ud fra et ønske om at gøre noget mere for lærlingene. Så lærlingenetværket ligger fuldstændig i tråd med det, vi er optagede af i foreningen, siger formand for foreningen, Peter Hansen fra virksomheden Poul W. Jensen eftf.

Og der er behov for at gøre noget. Stadigt færre unge vælger at tage en erhvervsfaglig uddannelse, og i brancherne forudser man lærlingemangel.

- Lærlingenetværket giver lærlingene en mulighed for at mødes med andre, som også har valgt en håndværksmæssig uddannelse. Vi håber selvfølgelig på, at de går hjem og fortæller deres omgangskreds om de oplevelser, de har fået i netværket, og på den måde er med til at sende et budskab om, at det er godt at være lærling, siger Peter Hansen.

Lærlingene mødes i netværket to gange om året. Næste arrangement finder sted den 8. marts på Hørkram. Virksomheder, som vil høre mere eller vil tilmelde deres lærlinge til arrangementet, kan kontakte Johanne H. Christensen fra Sorø Erhverv på jhch@soroe.dk eller 21 55 18 43.