- Vi ville gerne have haft mere tid til at forberede undervisningen, siger Lise Vadsager, formand for Ringsted-Sorø Lærerforening. Foto: Lene Berthelsen

Lærerformand: En første skoledag med knaster

Sorø - 15. april 2020 kl. 16:13 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var godt for både elever og lærere at vende tilbage til skolerne onsdag. Men det var også en første skoledag med knaster.

Det er meldingen fra Lise Vadsager, efter Sorø Kommunes folkeskoler nu har overstået den første skoledag oven på flere ugers corona-nedlukning. Lise Vadsager er formand for Ringsted-Sorø Lærerforening.

- Hvis jeg skal sætte ét ord på dagen, så må det være gensynsglæde. Jeg tror, både elever og lærere glædede sig til at se hinanden igen. Jeg har også indtryk af, at der er arbejdet på højtryk både hos kommunen og skolerne for at få en fornuftig opstart. Og jeg synes også, det er lykkedes. Det er ikke uden knaster, men det er gået meget ordentligt for sig, siger Lise Vadsager til DAGBLADET og Sjællandske.

Ville have haft mere tid Både Ringsted og Slagelse Kommuner har valgt at skubbe genåbningen af skolerne, mens Sorø Kommune åbnede for både skoler og dagtilbud onsdag morgen.

Det er en af knasterne i lærerformandens evaluering.

- Vi ville rigtig gerne have haft mere tid til at forberede undervisningen. Både Ringsted og Slagelse har trukket den, så der er mere ro på, og det ville vi gerne have haft i Sorø. Det betyder meget for lærerne i Ringsted, at de har lidt bedre tid til at tænke, snakke sammen og udvikle mulighederne for undervisning, siger Lise Vadsager.

- Det gik godt nok stærkt op til genåbningen, og det betød, at der ikke var reel undervisning onsdag. Også fordi der er så mange praktiske opgaver. Sådan må det være i en opstart, siger hun.

Mindre ude, mere inde - Men jeg håber, at der bliver løsnet lidt for restriktionerne. Man må forvente, at det i starten stadig fungerer som en slags nødundervisning. Det varer et stykke tid, før skolen bliver normal igen, siger hun.

På nogle skoler foregår alt undervisning så vidt muligt udendørs. Sådan er det for eksempel på Frederiksberg Skole ved Sorø.

- Der hvor alt undervisning foregår ude, tror jeg, man bliver nødt til at rykke mere undervisning indenfor i hold. For over tid vil der blive behov for mere reel undervisning. Det er svært at lave alt undervisning om til udendørs aktiviteter, siger Lise Vadsager.