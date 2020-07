Artiklen: Lær at tegne med prisvinder

Piger og drenge i alle aldre kan med simple teknikker og tricks fra en ekspert lære at tegne sjove, nuttede og frække dyr fra hele verden på bibliotekerne i Dianalund og Sorø.

Eksperten er illustrator Thomas Friis Pedersen, der altid har været bidt af at tegne. Som dreng tegnede han monstre i sine skolebøger. Sidenhen har han udgivet over 30 bøger og vundet flere priser for sine tegneserier.