Låneoptagelse gav debat i byrådet

Et stort flertal af medlemmerne af Sorø Byråd sagde onsdag aften ja til et lån på i alt seks millioner kroner. Lånet skal finansiere blandt andet såkaldte borgernære områder og energibesparende foranstaltninger.

De fem millioner ud af de i alt seks millioner er et likviditetslån med en løbetid på 10 år, og det var en del af budgetvedtagelsen for 2020, som et flertal af byrådet nikkede ja til i efteråret 2019.

Det var likviditetslånet, som Enhedslistens Bo Mouritzen satte spørgsmålstegn ved, og derfor stemte han imod resten af byrådet. Bo Mouritzen mener, at det er »uansvarlig økonomisk politik at optage et lån, når det ikke danner grundlag for en finansiering«.