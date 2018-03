Ninna Wiese Pedersen er ny formand for LOF Sorø. Hun og resten af LOF ønsker at blive fritaget for kravet om professionel revision. Foto: Thomas Olsen

LOF ønsker fritagelse for revisionskrav

Sorø - 14. marts 2018

Kommunen stiller krav om, at en aftenskole skal benytte en registreret eller statsautoriseret revisor, hvis den får tilskud på mere end 400.000 kr. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det kommer bag på os, at vi nu skal bruge en registreret eller statsautoriseret revisor. Det har vi i hvert fald ikke være bevidst om før. Det er noget af det, der gør det frivillige arbejde besværligt, og vi synes, at Sorø Kommune skulle genoverveje sit krav. Derfor søger vi fritagelse og dermed lov til at benytte vores valgte revisorer, som vi plejer.

Det siger Ninna Wiese Pedersen.

Hun er netop blev valgt til formand for LOF Sorø - igen. For det var hun også, før hun for fire år siden sagde ja til at tage en periode som formand for Venstres lokale vælgerforening. Den hidtidige formand, Eduard Rasmussen, er ny sekretær, mens Claus Christensen er ny næstformand.

Sorø Kommune har meddelt LOF, at grænsen for, hvornår der skal professionel revision til i Sorø Kommune går ved et tilskud, der beløber sig til 400.000 kr. LOF fik i 2017 kommunale tilskud på i alt 660.000 kr.

- Det kan man godt sige er et højt tilskud, men vi har også mange aktiviteter og tilbud, siger Ninna Wiese Pedersen.

- Vi har ikke undersøgt, hvad det vil koste at få professionel revision på, men det kan da hurtigt løbe op i mindst 10.000-20.000 kr., og vi har kun et sted at hente pengene, og det er hos dem, der deltager på vores hold. Det vil altså sige, at holdgebyret vil stige, og det er vi kede af.

LOF er den eneste aftenskole, der har så mange hold og altså modtager så mange penge i tilskud, at der skal professionel revision på regnskabet.

- I forvejen har vi en sag, vi gerne vil diskutere med kultur- og fritidsudvalget, siger Ninna Wiese Pedersen.

- For nogle år siden fik vi 75 pct. i lokaletilskud. Det er nu sat ned til lidt mere end 60 pct. i de øvrige aftenskoler, mens LOF Sorø kun får 42 pct. Også de penge må vi hente hjem i forhøjede holdgebyrer - men vi synes, at kommunen bør stille aftenskolerne ens. Det håber vi, at udvalget har forståelse for.

Sagen om revisionen skal behandles i kultur- og fritidsudvalget onsdag. Fagcentret fortæller, at kommunen i henhold til folkeoplysningsloven kan fastlægge et revisionskrav. Kultur- og fritidsudvalget justerede og vedtog kravet i september 2017.

Fagcentret peger også på, at 400.000 kr. og derover må betegnes som et væsentligt beløb, og at det kan blive aktuelt at retsforfølge en revisor, hvis pengene ikke anvendes til det formål, de er givet til. En godkendt revisor er underlagt krav om kvalitetskontrol og efteruddannelse.

Forvaltningen indstiller, at politikerne fastholder kravet. Den føjer til, at Slagelse ikke har nogen beløbsgrænse, men har et generelt krav om professionel revision. Ringsted Kommune har en grænse på 225.000 kr., Odense har 400.000 kr., mens det er en halv million i Kalundborg, Holbæk og Roskilde kommuner.