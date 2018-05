Henrik Stilling foran LBIs kunstgræsanlæg. Han blev selv medlem af klubben, kort efter at han var kommet til Sorø i 1995. Foto: Bjarne Stenbæk

LBI - en naturlig del af lokalområdet

Sorø - 31. maj 2018

Lynge-Broby Idrætsforening fylder lørdag den 2. juni 150 år. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Af Bjarne Stenbæk

Når man som forening i et lokalområde som Frederiksberg, Lynge og Broby kan samle i alt cirka 1.500 medlemmer, må man kunne betegnes som en naturlig del af lokalområdet.

- Jamen, vi er da heller ikke selv i tvivl om, at LBI betyder rigtig meget, siger formand Henrik Stilling.

- Vi har fat i mange, men langt fra alle. Vi har eksempelvis den udfordring, at vi indendørs ikke kan sætte nye initiativer i gang, uden at fjerne noget af det, vi allerede har. Frederiksberg Hallen er fuldt booket alle hverdage til kl. 22-23 samt lørdag til kl. 16.00. Søndage er der ofte turneringskampe. E-sport er et af de nye initiativer, vi pusler med, men vi har endnu ikke fundet den rigtige model.

- Men der er ingen tvivl om, at vi gerne vil opfylde vores rolle i lokalsamfundet, fortsætter han.

- Vi har medlemmer, der har været i klubben i 40-50 år, og vi har nogle, der lige er startet - og vores tre æresmedlemmer Karen Margrethe Hansen, Ove Dyhr og Poul Erik Kristensen har været frivillige ledere tilsammen i længere tid, end klubben har eksisteret.

LBI er en breddeklub, men der er også plads til elitesport på ungdoms-niveau. En del af de unge fodboldhold gennem årene har spillet på højt niveau, og pigeholdet i årgang 05-06 har netop vundet sæsons pokalfinale. Også håndbolden er jævnligt repræsenteret i de øverste rækker, og når det sker, rykker LBI sammen i bussen.

- Et hold, der er med i 1. eller 2. division kan ikke nøjes med at træne en gang om ugen, siger Henrik Stilling.

- Men så taler vi sammen i afdelingerne og får det til at passe, så håndboldspillerne kan træne to gange om ugen. Det er dejligt at være formand for en forening, hvor fleksibiliteten og forståelsen for andres situation er så stor.

Samarbejdet med Frederiksberg Skole fungerer godt. Børnene kommer ofte direkte fra skole eller SFO til idræt, og i LBI kan de dyrke fodbold, gymnastik, håndbold, floorball, badminton og gå med på traveture. Nye traditionelle idrætsgrene er ikke på tegnebrættet. Til gengæld vil LBI gerne samarbejde med andre klubber om nye udendørs tiltag - eksempelvis med krocketklubben.

Det nye kunstgræsanlæg er både formanden og foreningen stolt af. LBI stod bortset fra det kommunale tilskud selv for finansieringen, og når A.P. Møller-fonden gav et tilskud på to millioner kroner, hænger det netop sammen med, at anlægget er åbent.

- På grund af PCB-sagen har Frederiksberg Skole i høj grad manglet ude-arealer. Det betyder, at børnene løber ind på kunstgræsbanen med flade sko - og det er noget af det mest skadelige for en kunstgræsbane, siger Henrik Stilling.

- Brugen af banen slider også, og det har jeg naturligvis også ladet kommunen vide, men jeg vil hellere kæmpe med kommunen om at få etableret en ny bane et år før tid, end jeg vil forbyde skolebørnene at gå derind. I det hele taget benyttes vores anlæg af mange familier i området. De tager kaffen eller madkurven med, og så kan de spille lidt rundbold eller fodbold med børnene, eller hvad de nu finder på af lege. Det synes jeg er skønt.

Selv om hele klubben måtte stå sammen, da der skulle lånes en million kroner til kunstgræsanlægget, er LBI'erne egentlig ret gode til at det med at skaffe penge. Hvert år deltager 86 som port- eller brandvagter på Roskilde Festiovalen, hvor LBI også stiller et hold til oprydning i campingområdet, og 100 frivillige LBI'ere er med på Ringsted Festivalen. Det giver tilsammen cirka 150.000 kr. til klubkassen.

Pengene bruges især på ungdommen. Eksempelvis er fodboldens ungdomsafdeling hvert år på stævnetur til Italien.

- Det er en fantastisk tur, siger Henrik Stilling.

- I det hele taget får man så meget igen ved at være frivillig leder. Jeg møder forældre, der tror, at deres børn ikke vil have, at de deltager - men det passer ikke. Børnene elsker det. Hvis du som far eller mor opfører dig ordentligt, lader være med at råbe og skrige på sidelinjen og lader være med at stikke snuden i alt, hvad børnene foretager sig, så får du oplevelser for lovet. Jeg har for eksempel det privilegium, at jeg også kender mine børns venner. Nu skal vennerne til selv at have børn, og min eneste skuffelse er faktisk, at jeg hver gang bliver fravalgt som gudfar.

Det sidste naturligvis sagt med et glimt i øjet, inden Henrik Stilling konstaterer, at det er rat at være med i ledelsen af en klub, der har en sund økonomi.

- Ikke mindst, når Sorø Kommune er lige lovligt sparsommelige, nrå det handler om tilskuddene via Sorø-ordningen. Der ligger vi på landsplan i bund, siger Henrik Stilling.

LBI begyndte som Kreds 20 - en skytteforening, der blev oprettet i 1868 efter det forsmædelige nederlag til tyskerne fire år tidligere.

Deraf udsprang kreds 50 Lynge Gymnastik- og Idrætsforening, mens kreds 20 fik hæftet Broby på. Undervejs var der forskellige navne og konstruktioner.

I 1970 opstod den forening, vi kender i dag: Lynge-Broby Idrætsforening.

150 års jubilæet fejres med en reception i klubhuset ved Frederiksberg Hallen, Smedeparken 1, Sorø, lørdag den 2. juni fra kl. 13.00-15.00. Om aftenen er der klubfest i hallen med buffet, levende musik og diskotek. 125 er tilmeldt. Der har også været tre inspirations-fredage, hvor LBI har præsenteret de idrætter, der dyrkes i foreningen.