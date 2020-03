Cirka 30 kvinder var med til i 2019 at genoplive 8. marts-traditionen i Sorø. Foto: Per Christensen. Foto: Per Christensen

Kvinder fejrer kampdagen

Sorø - 05. marts 2020 kl. 18:52 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år tog kvinder fra Sorø og omegn atter Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts op, og samledes i Sorø Kultur- og Fritidscenter. Meningen var, at det skulle blive en tradition, og det ser ud til at lykkes. I 2019 var det Linda Nielsen og Charlotte Mouritzen, der tog initiativet til sammenkomsten. I år er '8. martsgruppen' udvidet med Ilse Asmussen og Susanne Kristensen.

- Vi vil bruge 8. marts til at fejre kvinder og skabe grobund for samvær og fællesskaber for kvinder, siger Charlotte Mouritzen.

- Festen er først og fremmest en lejlighed til et par timer sammen om sang, musik, snak og muligheden for at lære nye kvinder at kende.

- I år vil vi fejre hverdagens kvindelige helte. De holder gang i hverdagslivet, de skaber forandringer, de giver omsorg, de sætter retning og tager hånd om det væsentlige i livet, fortsætter hun.

- Der er stadig behov for at sætte spot på kvinders rolle i samfundet, i familien, på arbejdsmarkedet og kvinders placering i samfundets magtpositioner. Ved caféborde vil vi sætte rammen om en samtale over temaer i kvindelivet. Der er mange forskellige måder at være kvinde på, men der er temaer, som er fælles i alle kvindeliv. Hvad er vigtigt for os, hvad fungerer for os? Hvor ser vi udfordringerne? Hvad ville vi ønske anderledes? Hvad kan vi gøre anderledes? Hvad betyder samfundsrammerne? Og hvordan bruger vi vores indflydelse?

Alle kvinder er velkomne til 8. marts-festen på Værkerne for enden af Frederiksvej søndag den 8. marts fra klokken 10-12. Deltagerne bedes medbringe lidt mad til en fælles brunch buffet.

Arrangørerne sørger for, at der er rigeligt med sange, kaffe og the. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.