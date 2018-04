Se billedserie Greenkeeper Hanne Pedersen på sit »kontor« i Sorø Golfklub. Den 10. maj kan hun fejre sit 25-års jubilæum. Foto: Merete Jensen

Kvinden, der sørger for den perfekte grønsvær

Sorø - 28. april 2018 kl. 15:57 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hanne Pedersen har passet og plejet Sorø Golfbane i 25 år. Fysisk hårdt arbejde i en mandeverden, men hun har lært at begå sig. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

For de fleste er det et drømmescenarie at have »kontorfaciliteter« ude midt i Guds frie natur, hvor der er højt til himlen, store vidder og et udsøgt, rigt plante- og dyreliv.

Det er »arbejdsvilkårene« for 56-årige Hanne Pedersen, som den 10. maj kan fejre sit 25-års jubilæum som greenkeeper i Sorø Golfklub. En arbejdsplads, hvorfra hun helst vil bæres væk.

- Dengang jeg blev ansat, var man noget skeptisk, for jeg var jo kvinde i en traditionel mandeverden. Derfor fik jeg tre måneder til at bevise mit værd, og uanset hvor hårdt fysisk arbejdet var - og er - så klemte jeg ballerne sammen. Det har jeg nu gjort i 25 år, og jeg elsker stadigvæk mit arbejde, siger Hanne Pedersen som oprindelig er uddannet væksthusgartner hos Gartneriet Bram Hansen i Fjenneslev.

Ikke nok med at arbejdet som greenkeeper er fysisk hårdt, men Hanne Pedersen cykler hver dag til og fra arbejde - en distance på i alt 26 kilometer.

I weekenderne i sommerhalvåret trilles cyklen frem i hjemmet i Haverup allerede klokken 04.15, så den første del af golfbanen kan stå knivskarp og trimmet, når de tidligste golfspillere møder ind.

- Ja, når man er så tidligt på færde, oplever man engang imellem spøjse ting. Jeg er blandt andet blevet løbet ned af et rådyr, da jeg cyklede på arbejde en tidlig morgenstund. Jeg ved ikke, hvem af os der blev mest overrasket, siger hun grinende.

Men jobbet som greenkeeper er andet end at klippe og trimme græs. 64 bunkers skal regelmæssigt have klippet kanter, der skal beskæres, graves dræn ned, males pæle, vedligeholdes vandingsanlæg, slæbes brænde, lægges fliser og meget, meget mere.

- Til tider skal jeg stadig kæmpe for min ret, men jeg har været vant til at arbejde med mænd hele mit arbejdsliv, og der er nok ikke nogen der betvivler, at jeg eksempelvis er dén der kender vandingsanlægget allerbedst. Der er heller ikke andre som skal klippe rough og semirough med »den store røde«, det er min maskine, forklarer hun.

I løbet af de 25 år i Sorø Golfklub har Hanne Pedersen haft tre chefer, hvor den tredje og nuværende er chefgreenkeeper Jens Christian Andersen.

- Jeg plejer at sige, at jeg har »slidt« to chefer op - og er godt i gang med den tredje, siger hun grinende, inden hun fortsætter:

- Men uanset hvem der har været chef. Hvis vedkommende har givet en ordre, så har jeg alligevel bare gjort, hvad jeg plejer at gøre. Det er sådan, jeg bedst kan lide at arbejde.

På jubilæumsdagen den 10. maj har Hanne Pedersen valgt at holde en velfortjent fridag.