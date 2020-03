Se billedserie Omkring 30 kvinder var forsamlet i Sorø Kultur- og Fritidscenter for at markere Kvindernes Kampdag. Og naturligvis blev nogle af de gamle slagsange også sunget. Foto: Lene Berthelsen

Kvindedag i fællesskabets tegn

Sorø - 08. marts 2020 kl. 18:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kvinder er gode til at stable fællesskaber på benene. Til at yde et frivilligt stykke arbejde. Det foregår ofte i det stille, uden de store armbevægelser, og uden at det bliver honoreret og anerkendt i passende omfang.

Det mener i hvert fald arrangørerne bag årets Sorø-fejring af Kvindernes Kampdag, der søndag formiddag samlede omkring 30 kvinder til brunch, fortællinger og debat.

- Vi har i år valgt at fokusere på kvinder, der gør en forskel. Netop fordi deres indsats ofte bliver overset, siger en af arrangørerne Charlotte Mouritzen, der også mener, at behovet for en kampdag stadig er stort:

- Danmark ligger jo ikke længere særligt fint placeret, når det gælder ligestilling. Vi mangler kvinder i politik, vi mangler kvinder på topposter og i direktørstillinger. Og det er fortsat de typiske kvindejobs indenfor pleje og omsorg, der er dårligt lønnet, siger Charlotte Mouritzen og fortsætter:

- Dertil kommer kampen mod det kvindebillede, vi bliver påduttet. Når jeg træder ud af Sorø Station, bliver jeg mødt med en stor plakat i fitness-centeret overfor. En plakat, der forestiller en yderst perfekt kvindekrop med struttende mås.

Flere kvinder kom med oplæg omkring det frivillige arbejde, de udfører i diverse foreninger. Glæden ved og behovet for fællesskabet gik igen, men enkelte sætninger undervejs understregede også, at de gamle kønsroller stadig er levedygtige:

Formand for pædagog-sektoren i FOA Vestsjælland, Dorthe Isager, kunne således fortælle, at der stadig er kvinder, der lader deres mænd ringe ind til forbundet for sig.

Line Sønderskov, der har været aktiv i »Stop besparelserne på børne- og ungeområdet i Sorø Kommune« samt »Er der en voksen tilstede«, valgte at gå på deltid - 25 timer - for at kunne give sine børn mere omsorg.

Og Grethe Kistrup fra foreningen Mætværk fortalte ved sit bord om den påfaldende forskel på, hvordan mænd og kvinder står på deres afgangsfotos fra erhvervsuddannelserne.

- Smedene står stolte og fylder billedet godt ud, mens kvinderne er mere ydmyge. Og rent bortset fra det, så er der jo stadig langt imellem f.eks. de kvindelige vvs'ere, siger Grethe Kistrup.

Hun er enig med Charlotte Mouritzen i, at kvindelige frivillige nok ikke får lige så meget opmærksomhed og anerkendelse som mænd:

- Jo, med kvinder foregår det nok sådan lidt mere i det stille. Men er det nødvendigt at være højlydt? Skal vi råbe alle sammen? Det er jeg da ikke sikker på.

Ud af Sorø Byråds 25 medlemmer er ni kvinder. Ud af de i alt 99 kandidater til det seneste kommunalvalg var 31 kvinder. Og Sorø har aldrig haft en kvindelig borgmester.