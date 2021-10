Kvinde stak mand i lænden

De blev begge anholdt af politiet. Manden er sigtet for vold, mens kvinden er sigtet for kvalificeret vold. Den 25-årige mand blev kørt til behandling for stiksåret på sygehuset. Begge de anholdte er løsladt igen, da politiet vurderede, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle dem.