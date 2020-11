Kvinde gemte narko i beautyboksen

En 30-årig kvinde fra Dalmose blev onsdag formiddag sigtet for salg af euforiserende stoffer. Det skete, efter at politiet havde tjekket hende på en vej i Fjenneslev.

Her viste det sig, at hun havde 16 gram amfetamin, der lå gemt i en make up-dåse, og derfor blev hun sigtet for overtrædelsen.