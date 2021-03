Kviktesten kan nu tages uden at føre vatpinden så langt op i næsen. Foto: Per Christensen

Kviktest i Dianalund

Det er nu også muligt for borgerne at få udført en kviktest i Dianalund.

Tirsdag, torsdag, fredag og søndag fra klokken 9.00-19.00 er poderne klar i Holberghallen på Sømosevej 48 til at tage en test i næsen. Der er dog tale om den nye metode, hvor vatpinden ikke skal så højt op i næsen, som det var tilfældet fra begyndelsen. Svaret kommer inden for 15-20 minutter.

Disse test bliver udført af Falck. Hvis du skulle have behov for at blive testet et andet sted end i Sorø Kommune, kan du her finde en oversigt over Falcks teststeder i resten af landet.