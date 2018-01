Per Møller har i de seneste mange år stået i spidsen for familie-virksomheden Mølbro, der er kendt viden om for sine kvalitetsprodukter. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kurator: Mølbros aktiver kan sælges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kurator: Mølbros aktiver kan sælges

Sorø - 06. januar 2018 kl. 05:54 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Advokat Jørgen Hauschildt fra Bech-Bruuns afdeling i Aarhus er udpeget som kurator for Mølbros konkursbo, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Læs også: Mølbro er gået konkurs

- Jeg har allerede oplevet en ganske betydelig interesse for Mølbro.

Det siger advokat Jørgen Hauschildt. Han skal som kurator i konkursboet varetage ikke mindst kreditorernes interesser og sørge for, at konkurssagen gennemføres på bedste vis.

- Vi er nu i gang med at udarbejde et egentligt salgsmateriale, og min ambition er at få gennemført et hurtigt salg for at sikre aktiverne i videts muligt omfang, siger Jørgen Hauschildt.

Broby - en mulighed

Jørgen Hauschildt kan ikke sige noget om, hvorvidt det vil blive muligt at opretholde en drift i Broby.

- Det kunne være et ønskescenarie i og med, at medarbejderne er lokalt tilknyttede, og det kan måske også være svært at afhænde bygningerne til andet formål, siger han.

- Men alt afhænger jo af, hvilke interesser en kommende køber har.

Medarbejderne blev opsagt og fritstillet i tirsdags.

- Det er naturligvis trist for dem at miste et godt job, men økonomisk er de sikret via Lønmodtagernes Garantifond både med hensyn til den løn, de ikke måtte have fået udbetalt, og den løn, de skal have i opsigelsesperioden, siger Jørgen Hauschildt.

Hauschildt angiver akut likviditetsmangel som årsag til konkursen.

- Mølbro havde en betydelig gældsforpligtigelse, fortsætter han.

- Det resulterede i, at virksomheden ikke var i stand til at betale afdrag på gælden, forpligtigelser overfor leverandører, løn mv. Derfor henvendte virksomheden sig til sine to banker for at få flere penge stillet til rådighed, men fik i stedet en opsigelse af engagementet, og så var der ingen vej uden om at stoppe i nuværende regi.

2016-regnskabet viser en kortfristet gæld på over 24 millioner kroner, mens den langfristede gæld er på 8 millioner kroner. Af den kortfristede gæld stod realkreditinstitutter for 15 millioner kroner, mens Mølbro skyldte sine leverandører mere end 3 millioner kroner. Virksomheden havde tilgodehavender for 2,1 millioner kroner.

Revisionsfirmaet Beierholm skriver i regnskabet, at selskabet som følge af de likviditetsmæssige forhold er afhængig af fortsatte uændrede kreditfaciliteter fra selskabets to banker, hvilket der også forelå en aftale om under bankernes almindelige vilkår.

Budgettet for 2017 fremstod så positivt, at virksomheden forventede at kunne overholde den aftalte gældsnedbringelse inden for de aftalte kreditfaciliteter. Det lykkedes ikke, og så sagde bankerne stop.

Jørgen Hauschildt håber at et salg af aktiverne kan gennemføres inden for et par uger. Går det, som advokaten forventer, vil kreditorerne også få dækket en del af deres tab.

- Jeg kan ikke bare sige, at jeg sælger til højestbydende, siger han.

- Nu må vi se, hvad der er af muligheder, og så finde den mest fornuftige løsning.