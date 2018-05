Se billedserie Kunstnergården er ved at blive gjort klar til sæsonåbning. Her er det Claus Thygaard, Rune Glyholt og Søren Nielsen. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Kunstsamling vil også gerne være et kulturhus

Sorø - 05. maj 2018 kl. 20:03 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jernbanen på den ene side. Boliger på den anden side. Kunstnergården ligger en lille smule gemt i udkanten af Dianalund by, men når man først har været der én gang, glemmer man det næppe.

Gården er nemlig noget helt særligt, og det vil bestyrelsen og foreningen bag Kunstnergården gerne have, at endnu flere mennesker får øjnene op for.

Nogle kender måske den store Saltofte Larsen Samling, som man kan nyde på stedet. Andre ved, at der løbende er andre stillinger i hovedbygningen.

Men de færreste ved, at Kunstnergården faktisk rigtig gerne vil være et samlende kulturhus. En idé der blev født i 2012.

- Vi er allerede i gang og har - ud over skiftende kunstudstillinger - også nogle koncerter og lidt foredrag i lokalerne. Men vi vil gerne have endnu flere aktiviteter ind i huset, så det kan blive brugt og være til nytte, siger Søren Nielsen, der er med i bestyrelsen i Foreningen Kunstnergaarden.

Han forestiller sig, at dem, der vil starte en fotoklub eller noget andet hobbyrelateret, betaler et beskedent beløb for at benytte lokalerne, og at klubbens aktive passer lige så godt på huset, som alle andre frivillige omkring Kunstnergården.

- Det er jo ikke et forsamlingshus, og vi lejer ikke ud til private fester. Men vi vil gerne have et foreningskoncept her og åbne op over for lokalområdets borgere, siger Søren Nielsen.

Der er allerede etableret en malergruppe, som mødes hver onsdag for at male sammen.

Foreningens aktive er netop nu ved at gøre forårsklar ude og inde omkring Kunstergården. Der er nok at se til. Bygningerne er gamle, og haven er stor. Men de frivillige gør det gerne og endda med stor iver.

Saltofte Larsen Samlingen åbner for besøgende i pinsen, hvor der også er arrangementet »Kunstdage i pinsen«.

