Kunstneren der fortsatte med at eksperimentere

Sorø - 18. september 2020 kl. 08:49

For fem år siden havde Sorø Kunstmuseum særudstillingen »Skrammel-avantgarde« med værker af Henry Heerup og Albert Mertz.

Nu er der igen fokus på Albert Mertz, men denne gang får hans værker lov til at stå alene i særudstillingen »Alt dette er Deres«. En udstilling, der er skabt i et samarbejde mellem Holstebro Kunstmuseum og Sorø Kunstmuseum i anledning af, at det i år er 100 år siden, at Albert Mertz blev født.

Han debuterede i en meget ung alder - 14 år - og var aktiv frem til sin død som 70-årig. Hele vejen igennem eksperimenterede han og stillede de fundamentale spørgsmål »Hvad er kunst?« og »Hvilket forhold har kunst til virkeligheden?«.

Mange medier

»Et møde med Mertz' livsværk er som en rejse gennem en række af det 20. århundredes forskellige kunstneriske strømninger.

Han forfulgte sine kunstneriske tanker gennem at hav af forskellige medier og udtryk: Fra surrealisme, over film, abstrakt realisme, collage, assemblage, pop-kunst, konceptuelt maleri og på skrift i artikler og notesbøger.«, som Sorø Kunstmuseum udtrykker det.

Særudstillingens titel stammer fra et af Albert Mertz' malerier - et af de pop-inspirerede. Titlen refererer dels til, at der i maleriet er gjort brug af reklamer og reklameslogans - og dels til kunstnerens egen insisterende henvendelse til beskueren.

Som det også fremgik af nogle de værker, der indgik i »Skrammel-avantgarde«, var Albert Mertz ret optaget af stærk forenkling - både når det gjaldt motiv og farver. Farverne rød og blå var alt nok, mente han, der gik efter at rykke ved beskuerens forventning og få folk til selv at tænke med.

Det rene og det urene

Udstillingen er lagt tematisk an frem for kronologisk. Temaerne bevæger sig, ligesom Albert Mertz' kunst, mellem det man kan kalde det rene og det urene.

I det rene maleri holdt han sig til ren maling på lærredet inden for billedets rammer - eller til et rent koncept som for eksempel hans rød + blå-projekt.

I de urene værker har ikke-kunstmaterialer fra virkelighedens verden invaderet kunsten i collager og assemblager. Det rene og det urene blev brugt sideløbende og tilpasset de forskellige perioder, hans kunst gennemgik, indtil han til sidst forenede dem i værker, hvor det rene røde og blå blev malet på hverdagsgenstande.

Udstillingen åbner lørdag 26. september. På grund af corona-restriktioner bliver der ingen traditionel fernisering. Udstillingen kan ses frem til og med 31. januar 2021.