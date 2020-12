Museumsdirektør Anna Krogh er begyndt at betragte coronaen som et slags benspænd, man må indrette sig efter.Foto: Jens Wollesen

Kunstmuseum: Ikke vores mest aktive tid

En nedlukning kunne være indtruffet på et værre tidspunkt for Sorø Kunstmuseum.

Dels har museet allerede haft to-en-halv måned til at vise sin anmelderroste særudstilling om Albert Mertz. Og dels er vintermånederne generelt nogle af de mest stille for Sorø Kunstmuseum.

I det hele taget er Sorø Kunstmuseum ved at lære at leve med coronaen som en daglig følgesvend:

- Mentalt er vi begyndt at betragte coronaen som et benspænd, som vi bare må planlægge efter. For det er jo ikke til at vide, hvornår det er slut med den virus, siger Anna Krogh.