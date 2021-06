Kun råd til en enkelt cykelsti

Sidste større cykelstiprojekt i Sorø Kommune var stien langs Kalundborgvej. Næste projekt bliver en forlængelse, så der kan cykles helt til Tersløse.Foto: Thomas Olsen

Sorø - 12. juni 2021 kl. 10:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Ved sit seneste møde skulle teknik- og miljøudvalget tage stilling til, hvilke cykelstier, der skal søges tilskud til fra en statslig pulje.

Kommunen selv har i sit fire-årige budget afsat i alt 10 mio. kr. til nye cykelstier, og fra den statslige pulje er der mulighed for at kunne vente et lige så stort beløb.

Men de 20 mio. kr. får hurtigt ben at gå på. For alene den meget omtalte cykelsti mellem Bromme og Tersløse forventes at ville koste 20 mio. kr.

Derfor blev et flertal i udvalget (Venstre og Konservative) enigt om kun at indstille den ene cykelsti som kandidat til at modtage penge fra statspuljen.

De øvrige cykelstier må vente, men er sat op i prioriteret rækkefølge på følgende måde:

Dianalund til Niløse: 10,5 mio. kr.

Tersløse til Dianalund: 7 mio. kr.

Fulbyvej mellem St. Ebberup og Pedersborg: 22,8 mio. kr.

Næstvedvej fra Knudstrupvej til Broby Overdrev: 3 mio. kr.

Munke Bjergbyvej fra Munke Bjergby til Tersløsevej: 5,6 mio. kr.

Dianalund til Stenlille: 20 mio. kr.

Udvalgsmedlem Niels Aalbæk Jensen, Frigængerne, stemte imod, da han mener, at der er tale om en geografisk skævvridning, når kun et af cykelstiprojekterne hører hjemme syd for motorvejen.

Sagen skal også behandles i kommunalbestyrelsen.