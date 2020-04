Forældre kan selv bestemme, om børnene skal i skole og dagtilbud eller blive hjemme - men alt fravær registreres. Dette er et arkivbillede, og det er fra tiden inden corona-restriktionerne blev indført. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kun en lille gruppe forældre vil holde børn hjemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kun en lille gruppe forældre vil holde børn hjemme

Sorø - 14. april 2020 kl. 11:55 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver formentlig kun få tomme pladser i Sorø Kommunes skoler og dagtilbud, når de yngste børn vender tilbage til en slags hverdag onsdag morgen klokken 8.

Læs også: Her får skolebørnene korte dage

Sorø Kommune har kontaktet forældrene til 2800 små børn og skolebørn via E-boks og Aula og bedt dem svare på, om børnene møder op onsdag morgen eller bliver hjemme. Omkring halvdelen har indtil videre svaret på spørgsmålet. Det foreløbige billede er, at cirka 90 procent af forældrene har svaret, at barnet kommer i skole eller dagtilbud onsdag. En lille gruppe børn bliver dermed derhjemme.

Det oplyser Henrik Madsen, der er børne- og familiechef i Sorø Kommune.

- Der er forskellige årsager til, at nogle børn bliver hjemme. Det handler om risikogrupper, men også fordi nogle forældre prioriterer anderledes. Vi har mandskab på plads og planlægger ud fra, at den sidste halvdel af børnene også kommer, siger Henrik Madsen til DAGBLADET og Sjællandske.

Forældre kan stadig nå at svare på kommunens spørgsmål, og man kan også undervejs melde sit barn til og fra. Det vil gøre det lettere fra Sorø Kommune at planlægge, at hvordan personalet skal fordeles.

Andre ansatte hjælper til Normalt fungerer det sådan, at hvis et barn har over 15 procent fravær i løbet af et kvartal, kan forældrene blive trukket i børnepenge.

- Der er mødepligt i skolerne, og vi registrerer alt fravær. Men vi har fået besked fra Undervisningsministeriet om, at vi i den her periode ikke skal gøre noget i forhold til en reduktion i børnepenge. Det er en politisk beslutning, siger Henrik Madsen.

Ifølge ham er der nok voksne til at tage sig af børnene i daginstitutionerne fra onsdag morgen.

- De enkelte ledere af institutionerne har ansvar for, at det kan lade sig gøre. Og de siger til os, at det godt kan lade sig gøre med det eksisterende mandskab, siger han.

Desuden er cirka 25 kommunalt ansatte midlertidigt blevet flyttet, for at de kan hjælpe til ude i dagtilbuddene. Det drejer sig blandt andet om tale-høre-konsulenter og psykologer.

- Der er nok værnemidler Værnemidler som håndsprit, handsker og mundbind spiller også en rolle i genåbningen. For eksempel skal de ansatte i dagtilbud bruge både handsker og mundbind, når et barn skal pusles.

Skolelærernes fællestillidsrepræsentant Birgitte Lehrmann har tidligere udtrykt bekymring for, om der ville være nok værnemidler. Men det er der, lyder det fra Henrik Madsen.

- Ja, vi har nok værnemidler, som det ser ud nu. Vi har ikke opbygget et lager, men vi har det, vi skal bruge. Og hvis der kommer til at mangle værnemidler, så er der en risiko for, at vi må lukke en skole eller institution igen. For det kan selvfølgelig ikke fungere uden værnemidler, siger Henrik Madsen.

Tirsdag eftermiddag holder politikerne i børne- og undervisningsudvalget et møde, hvor de på baggrund af en plan for skoler, dagtilbud og ekstra rengøring skal tage stilling til, om det stadig er forsvarligt med en genåbning. På et møde i sidste uge nikkede politikerne til en foreløbig plan.

relaterede artikler