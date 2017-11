Se billedserie Borgmester Gert Jørgensen (tv.) og formanden for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Larsen, overrakte Kulturprisen 2017 til Lørdag i Hallen. Arrangementets formand, Børge Madsen, der selv har været med i 23 år, modtog prisen på arrangementets vegne. Foto: Bjarne Stenbæk

Kulturpris 2017 til den store børnefest i hallen

Sorø Kommune hædrede Lørdag i Hallen med Kulturprisen 2017. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Et helt unik arrangement, der baseret på en frivillig indsats aktiverer omkring 400 børn fire lørdag om året og dertil en række voksne, der sørger for, at tingene kører som de skal, og en række foreninger, der stiller materiel og ledere til rådighed. Sådan er Lørdag i Hallen. Og sådan har det været i 25 år - med ganske få ændringer.

Sådan en indsats er værd at hædre, og det var lige præcis, hvad Sorø Kommune gjorde hos Viggis i Sorø Hallen onsdag aften. Lørdag i Hallen fik nemlig Kulturprisen 2017.

- Vi har diskuteret lidt i kultur- og fritidsudvalget, om der nu var for meget idræt og for lidt kultur i det - men vi nåede hurtigt frem til, at Lørdag i Hallen er en kulturforening, og at det, I gør, så absolut repræsenterer sin helt egen kultur, sagde formanden for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Larsen (V).

- Gennem 25 år har I aktiveret børn fra 2.-9. klasse, og hvert år runder de fire arrangementer tilsamen 1.600 deltagere. Det er imponerende.

Sammen med borgmester Gert Jørgensen overrakte Jørgen Larsen prisen til formanden for Lørdag i Hallen, Børge Madsen, og også fra borgmesteren var der stor ros.

På arrangementets vegne takkede Børge Madsen for prisen, og han slog den friske tone an, da han med et glimt i øjet bad om en ny hal.

- Det er nemlig sådan, at v8i kun kan have cirka 15 aktiviteter i de rammer, vi har i dag, sagde han.

- Så det er svært at tage nye initiativer.

Børge Madsen fortalte, at et af målene med Lørdag i Hallen er, at de unge skal kunne dyrke idræt og socialt samvær og dermed ikke »hænger på gadehjørnerne«. Et andet mål er, at de skal melde sig ind i en idrætsforening.

- De har vi også meldinger om, at en del af dem gør, sagde han - og så er det jo også sådan, at en del af de 400, der deltager i arrangementerne, i forvejen er medlem af mindst én forening.

Det sociale samvær gælder ikke kun børnene. Det gælder også de voksne.

- Vi har eksempler på, at tilflyttere har meldt sig som ledere hos Lørdag i Hallen og derigennem har fået en omgangskreds, for også vi voksne har det rigtig sjovt, sagde Børge Madsen.

- I skulle prøve at kigge ud en aften, hvis I aldrig har oplevet den glæde og det samvær, der skabes via Lørdag i Hallen. Vi har arrangement 20. januar og 24. februar - men husk høreværn, hvis I ikke kan tåle støj, for lydniveauet er højt.

Det var Poul Hangler fra LBI og DGI, daværende halinspektør Niels Duedahl og Edith Friis fra SOR IF, der satte Lørdag i Hallen i søen for 25 år siden efter inspiration fra det arrangement, der var skabt i Bramdrupdam i Jylland. Jan Christensen fra kajakklubben og Bjarne Lorentzen fra Sorø Freja var også blandt pionererne i Lørdag i Hallen, som politikerne udtrykte håb om vil fortsætte i mange år endnu.

Med prisen fulgte 5.000 kroner.