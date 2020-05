Kulturminister og Auken taler ved festivalen

Kulturminister Joy Mogensen har sagt ja tak til at deltage i Drive-In Festivalen foran Dianalund Centret fredag den 8. maj.

Ministeren vil dele sine refleksioner om »Kulturen efter Covid19«. Det vil ske klokken 11.30 - umiddelbart efter at borgmester Gert Jørgensen har holdt sin tale på festivalen.

Drive-In Festival foregår på Torvet på parkeringspladsen, hvor man ved indgangen bliver udstyret med et flag og derefter kan finde en ledig parkeringsbås med sin bil.

Det er derefter meningen, at man skal blive i sin bil og nyde underholdningen derfra. Hvis man får brug for et akut toiletbesøg, så er det muligt, men ellers kan man køre til og fra pladsen i løbet af dagen.