Kulturcaféen går over til et rullende program

Sorø - 02. juli 2019

Kulturcafé Ludvig dropper det trykte og husstandsomdelte program. Ny hjemmeside betyder, at programmet kan »rulle«. Det skriver DAGBLADET og Sjælland.

Det trykte og husstandsomdelte program har hidtil været lidt af et varemærke for Kulturcafé Ludvig på Ingemannsvej i Sorø, men det er nu historie. I og med, at kulturcaféen har lanceret en ny hjemmeside, er det trykte program blevet droppet.

- Der var et meget stort spild, fortæller Steen Magnussen fra kulturcaféens bestyrelse.

- Vi fik trykt 9.000 eksemplarer, og mange af dem røg ud. Det var formentlig også de færreste trykte programmer, der blev bevaret hele sæsonen. Plakaterne har vi derimod valgt at bevare.

- Det sker også, fordi vi nu har fået lavet en ny hjemmeside, fortsætter Bo Clausen, der både har sæde i bestyrelsen og i musikudvalget.

- På den nye hjemmeside kan du se programmet og straks trykke dig ind til en nærmere omtale, til et lille youtube-klip og til køb af billet. Derudover spiller Facebook en større og større rolle, ligesom vi også benytter andre både trykte og digitale informationskanaler.

Den nye hjemmeside betyder også, at Kulturcafé Ludvig ikke sæson-opdeler året i så høj grad som tidligere.

- Det har været lidt ærgerligt for os, at de kunstnere, der skal spille her, i en del tilfælde har »breaket« nyheden på deres egen hjemme- eller Facebookside. Så er vi blevet kontakter, og folk har haft svært ved at forstå, at de ikke straks kunne købe en billet, siger Steen Magnussen.

- Nu ændrer vi praksis. Når vi indgår en aftale med et band eller en kunstner, lægger vi straks nyheden op på hjemmesiden og åbner billetsalget. Derfor vil du om ikke så lang tid kunne se aftaler i 2020 poppe på hjemmesiden.

26. juli byder Ludvig på jazz i form af Acoustic Live - det er et indslag i Sorø Jazzfestival. Den egentlige sæson tager sin begyndelse 6. september. Her dukker Jazz Five op, og så er det New Orleans-jazz, shuffle, blues samt jazz'n'roll, der er på menuen.

»Hvide Løgne« har DR kåret til Danmarks bedste koncept-band. Det er cover-numre, der kan høres 13. september. Dodo, Anne, Sanne, Lis, Rocazino, Danser Med Drenge, Ray Dee Ohh og alle de andre skal der den aften skråles med på og danses til.

Legendariske Billy Cross Band slutter september, inden Uffe Steen Trio & Vestby Trio er klar til at åbne oktober med instrumentalmusik på et højt niveau. 11. oktober må Ludvig forberede sig på at blive lagt ned, når heavyrockerne fra Back in Black giver den som AC/DC, og ugen efter bliver øregangene smurt med en helt anden »olie«, når Alberte Winding gæster Ludvig med sit band. Et par børnesange krydres aftenen også med, men det er hendes »voksenprogram«, der præsenteres ved denne lejlighed.

Blød hat, slips og solbriller skal findes frem, når Copenhagen Blues Brothers indtager scenen 25. oktober. De lader ikke filmens Elwood and Jake meget efter, når de går på scenen - mens den mere rendyrkede blues får frit løb 1. november via Blues Explosion feat. Big Creek Slim, Miriam Mandipira og Troels Jensen.

»Let The Fingers Do The Walking« kan du praktisere fredagen efter. Her kommer Steen Jørgensen sammen med Rune Kjeldsen, og de spiller Sort Sol-sange, sange fra Steen Jørgensens solo-karriere og nyfortolkninger af verdensstjerne som f.eks. Bob Dylan og Leonard Cohen.

The Grenadines får meget spilletid på DR. Upcomming-bandet henter sin inspiration hos fortidens store amerikanske folk-helte, og samtidig får publikum et musikalsk legesygt show, hvor musikerne bytter rundt mellem bas, guitar, banjo og lapsteel.

Inden sæsonen sluttes af er der julestue fra 22.-24.november. Derefter runder den tidligere Pince-bassist Ida Nielsen sammen med Kuku Agami og bandet Wonderbrazz programmet af 6. december.

En decideret julekoncert bliver Ludvig-publikummet dog ike snydt for. 8. december kl. 19.00 dukker den sangstærke Jette Torp op med kor og band og sætter Kulturcafé Ludvig i julestemning.

Hele programmet kan ses på www.kulturcafeludvig.dk - billetter købes på ticketmaster.dk.