Se billedserie Kulturcafé Ludvig arrangerer koncerter og indgår også samarbejder med andre foreninger om musikarrangementer. Her er det fra en koncert i Sorø Ungdomsprojekt-regi. Foto: Kim Rasmussen

Kulturcafé Ludvig aflyser alt resten af året

Sorø - 02. september 2020

Dario Campeotto, Signe Svendsen, Mike Tramp og Ivan Pedersen Band var blandt dem, der skulle have optrådt på Kulturcafé Ludvigs intimscene dette efterår. Men foreningen bag spillestedet har valgt at aflyse hele programmet for resten af 2020.

Årsagen er Covid-19 og netop det faktum, at Ludvig er et lille sted, hvor publikum sidder tæt på hinanden - og de optrædende. Også baglokale og køkkenet er beskedent.

»Det er åbenlyst for enhver, at det ikke er muligt at gennemføre en koncert på forsvarlig sundhedsmæssig vis for såvel gæster som personale og kunstnere«, skriver Kulturcafé Ludvig i en pressemeddelelse.

Foreningens nyudnævnte formand Nils Frederiksen uddyber:

- Vores budget er sat efter, at der kan være 100 betalende gæster på Ludvig til en koncert. Hvis vi skal overholde afstandskravene, må vi have 36 gæster, der er siddende, og 18 tilskuere, hvis det er en stående koncert. Det giver sig selv, at det vil give os et stort underskud, hvis vi skulle holde arrangementer under de forhold, siger Nils Frederiksen.

Bestyrelsen har derfor valgt helt at aflyse alle koncerter i resten af 2020. Hvad det betyder økonomisk for stedet, ved Nils Frederiksen endnu ikke.

Kulturcafé Ludvig kommer til at mangle alle entréindtægterne fra efterårets koncerter, men har samtidig fortsat faste udgifter, der skal betales.

- Covid-19 situation gør det svært for vores lille men populære spillested at eksistere. Vi går nu i gang med dialog med kunstnerne, fonde og sponsorere for at finde ud af, hvad vi kan gøre fremadrettet. Hvis situationen er bedret, er det vores håb, at vi kan »nøjes med« at fremrykke koncerterne til 2021, siger Nils Frederiksen.

Om en måned eller to håber han, at bestyrelsen har et bedre overblik over økonomi og fremtidsplaner.

- Bestyrelse og Musikudvalg arbejder kraftigt på at kunne være i gang igen efter nytår - hvis altså Covid-19 har normaliseret tilstandene igen, siger formanden.

Han mener ikke, at spillestedet pt er lukningstruet.

- Jeg er optimistisk, for hvis man ikke er det, skal man ikke gå ind i arbejdet på Ludvig. Vi ved, at både gæsterne og de optrædende er meget glade for vores intimkoncerter, fordi det giver noget særligt, når man er så tæt på hinanden. Og vi får opbakning fra fonde, sponsorer, kommunen og medlemskaber. Sorø kan ikke undvære et spillested som Ludvig, mener Nils Frederiksen.