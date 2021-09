Se billedserie I Regnbuen arbejdede børnene med et musikensemble. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Kultur-boost styrker børnenes selvværd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kultur-boost styrker børnenes selvværd

Sorø - 03. september 2021 kl. 19:05 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

På papiret er projekt »Kulturkaptajner« i Sorø Kommune slut. Men i Naturbørnehuset i Munke Bjergby er det planen og håbet, at alle de gode erfaringer og nye arbejdsredskaber, som projektet har kastet af sig, lever videre i hverdagen i institutionen.

250 børn i alderen 4-6 år i Sorø Kommunes daginstitutioner har det seneste år været på en kulturel dannelsesrejse i projektet »Kulturkaptajner. Her har børnene mødt kunsten og kulturen i deres hverdag i daginstitutionen.

Men ikke på den måde hvor en musiker eller en kunstmaler har leveret en færdig kultur-pakke til børn og voksne - og forladt bygningen igen efter et par timer.

I »Kulturkaptajner« har kunstneren, kunstformidleren og det pædagogiske personale arbejdet sammen før, under og efter kultur-seancerne med børnene.

Flere fagligheder Og netop det samarbejde er en af de helt store gevinster ved projektet, mener Thomas Østergaard Jensen, der er pædagog i Naturbørnehuset i Munke Bjergby.

- Vi er kommet med hver vores faglighed, som har styrket hinanden. Vi har alle lært noget af det her. Det er en klar opkvalificering af mig som pædagog, og sådan er der også mange af mine kolleger, der har det efter det her projekt. I sidste ende kommer det børnene til gode, siger Thomas Østergaard Jensen.

Han er intet mindre end begejstret for arbejdet med æstetiske læreproprocesser - en kreativ proces, hvor børnene stimuleres til at lære med udgangspunkt i de følelser, der vækkes i dem, når de arbejder med eksempelvis musik, kunst eller dans.

- Vi har fået nogle helt nye redskaber i værktøjskassen, og det er tydeligt, at de børn, der ellers har svært ved at være i et fællesskab, er vokset i det her projekt, siger han. Thomas Østergaard Jensen håber, at Naturbørnehuset nu finder »et hverdagsniveau med de nye arbejdsredskaber«.

- For det skal slet ikke være slut for os det her, mener han.

Tæt samarbejde De fire samarbejdspartnere for institutionerne i projektet er Sorø Museum, Sorø Bibliotek, Sorø Musiske Skole eller Sorø Kunstmuseum samt kunstnerne Ida Exner, forfatter/billedkunstner, Merete Dam, dansekunstner, Pernille og Steen Nedergaard Haugesen, scenekunstnere, og Figura Ensemble, musikalsk kunstnerteam. Også Professionshøjskolen Absalon har været med.

Det er mange interessenter at holde styr på for projektleder Peter Mensink og projektmedarbejder Maria Holst Andersen. De har også lært noget: Nemlig at skal så stort et projekt lykkes, skal det organiseres usædvanligt godt, og der skal indlægges tid til både planlægning og vidensdeling.

- Vi håber, at der er kommet så mange kompetencer ind i daginstitutionerne, at erfaringerne er levedygtige også efter at projektet slutter. Og at vi har fået bragt mennesker og institutioner sammen så det er nemt for dem at tage kontakt til hinanden igen, siger projektleder Peter Mensink fra Sorø Musiske Skole.

Mere selvværd Og så er der dem, det hele handler om: Børnene. Har de også fået noget ud af projekt »Kulturkaptajner«?

Tidligere på måneden var der fælles evaluering af projektet. Pædagoger, ledere, kunstnere, kulturinstitutioner og politikere deltog.

- Meldingen er helt klar fra det pædagogiske personale: Børnene er vokset i det her. Mange er blevet mere modige og med mere selvværd. Mange børn har boltret sig og blomstret på en helt ny måde, siger Peter Mensink.

KulturKaptajner er en del af Kulturministeriets initiativ »En tidlig kulturstart«, som også involverer syv andre projekter over hele landet. Alle projekter har arbejdet med at forbedre samarbejdet med kommuner/pædagoger og kulturinstitutioner/kunstnere samt øge antallet og kvaliteten af kunst- og kulturmøder målrettet børn i dagtilbud.

Du kan se en lille film om projektet på Sorø Kommunes hjemmeside under »Nyheder«.