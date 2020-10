Per Hovmand (K) slog til lyd for, at Folketinget kigger på ansvarsfordelingen på det specialiserede social- og undervisningsområde. Privatfoto

Kritik af rammeaftale - og af fordelingen af ansvaret

Der var snudeslag både til den sproglige præstation og til den overordnede organisering, da byrådet havde det specialiserede social- og undervisningsområde til debat.

18. oktober 2020

Det specialiserede social- og undervisningsområde - ja, alene navnet stiller krav til dem, der skal beskæftige sig med det, og ydermere er ansvarsfordelingen så uoverskuelig, at det næsten ikke kan svare sig at diskutere en rammeaftale. Det gjorde byrådet dog alligevel på sit seneste møde, og selv om der var utilfredshed, endte det med, at rammeaftalen blev godkendt.

- Men det er ikke et sekund for tidligt, at regeringen kigger på det område, sagde konservative Per Hovmand, der har erfaring fra såvel byråd som regionsråd.

- Man må finde ud af, hvor mange instanser der skal være. I øjeblikket er der borgere, der falder ned mellem to stole, og det kan vi ikke være bekendt. Men det vil ske, så længe region og kommuner kan skubbe sagerne mellem sig. Resultatet er, at børnene står som tabere. Folketinget må få styr på tingene, ellers får vi aldrig løst problemerne. I dag skubber vi cpr-numre mellem de to instanser, der er. SIND, Landsforeningen for psykisk sundhed, siger i øvrigt det samme.

- Et dårligt dokument Også socialdemokraten Anne Madsen udtrykte bekymring.

- Når vi ser på udviklingen blandt børn og unge, er det skidt. Antallet forøges, så vi skal gøre noget andet end det, vi har gjort hidtil, sagde hun og henviste også til, at det i dag i vid udstrækningen er politiet, der må træde til, når der opstår problemer.

- Men politiet melder selv ud, at de ikke kan magte opgaven, og betjentene er jo heller ikke uddannet til det, sagde hun.

Enhedslistens Bo Mouritzen kritiserede rammeaftalens sprog.

- Det er et dårligt dokument, sagde han.

- Det er svært at se formålet med den rammeaftale. Der er skrevet mange sider om ingen ting.

Mouritzen mente også, at det er uklart, hvad det er, man gør på området, og hvorfor nogle elementer er fjernet. Der er også øget fokus på de private tilbud.

- Men de bliver dyrere og dyrere, og de virker ikke, konstaterede han.

- Devisen er selvfølgelig også: Pas på, hvad I bruger penge på, og spar så meget, I kan. Men når der er stigende behov for støtte, er det så de rigtige fokuspunkter, vi har? Hvorfor stiger antallet af psykisk syge børn og unge? Der er et eller andet, vi gør forkert, og der er i hvert fald et større behov for at arbejde forebyggende.

Et af rammeaftalens fremhævede punkter er netop, at samarbejdet mellem kommune og region skal styrkes, hvis tilbuddene skal udvikles, og kvaliteten sikres