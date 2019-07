Se billedserie Linda Nielsen (SF) efterlyste en mere tilbundsgående analyse af kommunens økonomi. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Kritik af oplæg til budget-udfordringer

Sorø - 07. juli 2019

På nogle områder - især specialundervisning og voksen-handicap-området - bruger kommunen flere penge, end der har været budgetteret med.

Derfor er forvaltningen blevet bedt om at levere en analyse af, hvordan økonomien kan komme til at hænge sammen for de store fagområder i hvert af de fire fagudvalg - teknik/miljø, børne/undervisning, social/sundhed og arbejdsmarked/erhverv. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

På nogle af områderne er der tale om opstramninger, der alene bringer områdets økonomi i balance. På andre områder lægger analysen op til, at der kan findes varige besparelser.

Og på andre områder igen har forvaltningen meget svært ved at finde mulighederne. Det gælder det almindelige folkeskole-område, hvor forvaltningen konstaterer, at Sorø Kommune ligger lavere end andre kommuner i landet, når det gælder budgettildeling. Og det gælder dagtilbuds-områet, hvor forvaltningen igen konstaterer, at Sorø Kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet på børnepasnings-området.

Forvaltningens opstramningsforslag er en skøn blanding af administrative ændringer og forringelse af serviceniveauet.

Men en analyse kan mere end det, mener oppositionen i byrådet, der efterlyste andre måder at foretage en vurdering af kommunale udgifter og indtægter.

- Jeg savner en analyse af, hvor mange penge, vi bruger hvor. På administration. På borger. Det får vi ikke her. Vi får en analyse, der kun giver mulighed for at skære i det borgernære. Jeg mangler en synliggørelse af konsulentydelser, køb udefra, tjenesteydelser m.m. Jeg har længe undret mig over, hvor pengene forsvinder hen. Vi bruger i dag 40 mio. kr. mere end i 2014. Vi har brug for en tydeligere analyse af, om der ikke er andre steder at spare end i kernevelfærden, sagde Linda Nielsen (SF), da byrådet blev orienteret om analysen.

Enhedslistens Bo Mouritzen, der som det eneste byrådsmedlem nægtede at tage orienteringen til efterrertning, er enig i kritikken:

- Det her er et sparekatalog, der skal sikre overholdelse af budgettet. En analyse består i at afklare, hvor vi er stærke, og hvor vi er svage. Der er ikke noget langsigtet i denne analyse.

Venstres Rolf Clausen erklærede sig delvist enig med »dem i de røde bluser« - som han formulerede det:

- Vi ønsker heller ikke at spare på varme hænder. Vi har allerede taget mange af de lavthængende frugter. Der er også grænser for, hvad vi kan være med til i Venstre. Ikke alt er lige spiseligt for os, men vi må tage den til budgetforhandlingerne.

Inden budgetforhandlingerne vil analysen komme i høring. Ikke den samlede analyse, men de konkrete forslag, hvor det skønnes relevant.