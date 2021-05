Ikke kun SuperBrugsens front er påvirket af det nye byggeri, for ud mod Finlandsvej er man i gang med at etablere 18 nye parkeringspladser, som fortrinsvis skal benyttes af SuperBrugsens personale. Foto: Merete Jensen

Kranen er i gang

Man har næsten ikke kunnet undgå at lægge mærke til den store kran, der i dén grad dominerer udsigten på Frederiksberg i Sorø. Kranen har til opgave at løfte elementerne til SuperBrugsens nye tilbygning ud mod Norgesvej.

- De kommende 14 dage vil man opleve et mindre byggekaos, da byggeriet for alvor er gået i gang. Det betyder også, at vi i perioder er nødt til at lukke af til parkeringspladsen ved den første indgang ud mod Norgesvej, da den skal bruges som manøvrevej til den store blokvogn med bygningselementerne, lyder det fra uddeler Søren Huusfeldt.