Kræver fængselsstraf til bilist der smadrede campingvogn

Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf til den 27-årige mand fra Kr. Helsinge, der 13. august 2017 kørte et lastvognstog ind i forhaven på adressen Skellebjergvej 37 nær Dianalund. Lastbilen med sættevogn torpederede en campingvogn, to biler, et el-skab og to vejmarkeringsskilte, og han havde undervejs nær ramt en mand, der befandt sig i rabatten foran huset. Manden måtte springe for livet.

Den 27-årige skal ikke bare stå til regnskab for at have kørt uden retmæssigt kørekort, for at have kørt i spirituspåvirket tilstand og for de ødelæggelser, han forårsagede undervejs. Han er også tiltalt for under i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, for som nævnt måtte en person springe for livet, da den 27-årige mistede herredømmet over vogntoget.