Kræftramt familie føler dobbelt belastning i livet lige nu

Sorø - 05. april 2020

For Liff Olivia Bytov har corona-epidemien været en påmindelse om den krise, der ramte familien, da hendes søn Julius første gang fik leukæmi.

For de fleste af os har de foregående uger været fremmed land. Indskrænket bevægelsesfrihed, hjemmeisolation, angst for smitte.

For Liff Olivia Bytov har det været kendt land og en påmindelse om det liv, hendes familie blev kastet ud i, da hendes nu otte-årige søn Julius i 2012 fik leukæmi og kom i skrap kemobehandling:

- Der var så ufatteligt ensomt i den nye fremmede verden, og jeg følte mig lille bitte og helt alene. Resten af verdens bakterier og vira var dødfarlige. Ingen sygdomme måtte komme forbi min radar. Jeg opdagede hver en snottet næse, et "forkert” nys og blanke øjne. Andre mennesker udgjorde en fare, så jeg trak mig og Julius ind i en beskyttende hule - vores hjem - som var tryg, varm og kærlig, men også et fængsel.

Angst for hverdag Sådan var livet i to-et-halvt år for familien, hvorefter Liff Olivia Bytov skulle til at vænne sig til en normal hverdag, da Julius blev erklæret rask.

- Det var så sindssygt angstprovokerende. Jeg skulle acceptere, at det var ok at være sammen med én, der var forkølet. Det var ok. Helt ok. Ro på Liff. Jeg var bare blevet så dygtig til at have min sygdomsradar på max, at jeg næsten ikke kunne slukke for den.

Julius fik tre år uden sygdom, men så vendte leukæmien tilbage i 2018. Denne gang var Liff Olivia Bytov bedre rustet til at tackle en hverdag med en syg søn, men da corona-epidemien ramte Danmark, følte hun sig trukket tilbage til de følelser og tanker, der ramte hende første gang:

I strid modvind - De enormt overmandende følelser af angst og sorg, utryghed og bekymring for fremtiden - og ikke mindst frygten for andre mennesker. Frygten for at Julius kan blive smittet. Frygten for at jeg selv kan blive smittet, så jeg ikke kan være der for ham. Jeg føler, at jeg står og balancerer i modvind med leukæmi i den ene hånd og corona i den anden.

Selv om corona-epidemien rammer Liff Olivia Bytov dobbelt hårdt, tror hun, at mange af tankerne og mekanismerne er de samme i de fleste danskere lige nu. Og at det for de fleste vil blive svært at vende tilbage til normalen:

Mental regning - Det har jeg jo set med andre forældre, der har haft børn i kræftforløb. Nogle få er i stand til bagefter at fortrænge det, glemme det. For andre kommer der en mental regning. Når angsten og uvisheden skal bearbejdes. Når det pres, man har været under, skal bearbejdes. Jeg tror, at det kommer til at sidde i os meget længe, og at vi kommer til at omgås hinanden på en anden måde i lang tid.

På den positive side håber hun, at folk nu har lært at være omhyggelige med håndhygiejne og i det hele taget at have respekt for smitte.

- Min mormor havde et helt andet forhold til sygdom end min mor. Min mormor var meget opmærksom på at undgå smitte, at holde afstand hvis nogen hostede. Men hun blev jo heller ikke født så mange år efter den spanske syge og er nok blevet opdraget derefter. Min mors og min egen generation har været mere ligeglade, men det kommer nok til at ændre sig nu.