For Anna Steinmüller (tv.) og Lis Arlington Ølholm giver »udeholdet« ikke bare træning. Der bliver også tid til en god snak med mennesker, der ved, hvad det vil sige at have en kræft-diagnose. Foto: Jens Wollesen

Kræfthold giver styrke og sparring

Et kræftforløb kan være nok så svært at stå igennem, men heldigvis kan Kræftens Bekæmpelse melde om, at kurven over dem, der overlever, er stigende.

Et af de små, men nok så væsentlige lyspunkter i hverdagen er den holdtræning for kræftpatienter, som Sorø Sundhedscenter med fysioterapeut Nanna Strandbygaard Denta og sundhedskonsulent Tina Trier Frederiksen står for.