Kortere vej til hjælpemidlerne i Sorø Kommune

Handicaprådet er overordnet set positivt indstillet over, at kommunen gør ventetiden kortere på en række områder, men mener at der skal tages højde for, at behovet for hjælpemidler i visse tilfælde er akut, og at der derfor bør være tale om dage i stedet for uger for sagsbehandlingen.