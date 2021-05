Lars Mouritsen fra Kopp-Sorø kan byde velkommen til Allan Holst og fire nye murersvende. Foto: Bjarne Stenbæk

Kopp-Sorø overtager murerfirma fra Høng

Murermester A. Holst ApS. er per 1. maj fusioneret med Kopp-Sorø.

Sorø - 07. maj 2021 Af Bjarne Stenbæk

Til at begynde med sker der ikke de store ændringer, men på lidt længere sigt skifter Murermester A. Holst ApS. i Høng navn til Kopp-Sorø.

Det sker som en følge af, at Kopp-Sorø per 1. maj har overtaget murerfirmaet med mester Allan Holst og fire medarbejdere.

- Allan og jeg har kendt hinanden længe, og A. Holst har udført opgaver for os, når vi har manglet murere, siger Lars Mouritsen, der ejer Kopp-Sorø.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi i Kopp-Sorø får opbygget en skalmurs-afdeling. Vi har altid måttet hyre medarbejdere ind udefra, når vi stod med sådan en opgave. Nu har vi den ydelse fast på vores »menukort«.

Lars Mouritsen fortæller, at han gennem de senere år har »stukket lidt til« Allan Holst med hensyn til muligheden for at købe firmaet, og til sidst lykkedes det.

- For os i dagligdagen og for vores kunder kommer det ikke til at give de store forandringer. Vi kører fortsat ud fra Høng, fortæller Allan Holst.

- Jeg har været selvstændig murermester i 19 år, og i de første år kørte vi meget til København, men nu har vi fået fint fat på Vestsjælland.

Det nye tiltag skal også gøre Kopp-Sorø stærkere i brugen af microcement, som kan bruges med god effekt på blandt andet vægge, gulve, trapper og bordplader, men også til at opfriske køkkenet eller badeværelset. Der er mange farvemuligheder, og overfladen er nem at rengøre.

- Dertil kommer, at vi i den kommende periode vil øge vores satsning på at bygge rækkehuse - eller tæt/lav bebyggelse. Det er der stor efterspørgsel på, siger Lars Mouritsen er både er interesseret i at høre om projekter, der kan udføres for en anden bygherre, og selv er på jagt efter grunde, der kan anvendes til formålet.

Med overtagelsen af A. Holst ApS. er der nu 28 murere i Kopp-Sorø, der beskæftiger i alt 140 - af dem er 25 lærlinge. Der er også god gang i »butikken«. Firmaet er lige nu i færd med at opføre i alt 150 lejligheder på forskellige destinationer på Sjælland.