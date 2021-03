Tommy Lindhardt Nielsen har stået i spidsen for butikken de seneste 28 år. Foto: Charlotte Koefoed

Kop & Kande-butik er gået konkurs

Beskeden om butikkens konkurs kom pludseligt. Mandag morgen klokken 8 skrev Kop & Kande-butikken nemlig på Facebook, at den var klar til at åbne efter lempelser af coronarestriktionerne.

»Så blev det d. 1. marts, og vi kan endelig slå dørene op for jer igen!,« står der i Facebook-opslaget.

Allerede ved 14-tiden skrev de første Facebook-brugere kommentarer om, at de havde været forbi butikken, men at den var lukket.

»Det er med stor beklagelse, at vi må meddele at Kop&Kande i Dianalund Centret i dag, har indgivet en konkursbegæring og dermed lukker fra og med i dag. Tommy takker for de mange års støtte til ham og butikken. Dianalund Centeret og alle medarbejderne ønsker Tommy og hans piger alt held og lykke fremover, I vil alle være savnet.«