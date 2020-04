Kontaktede kvinde mere end 30 gange trods politi-tilhold

Selv om en 54-årig mand via politi-tilhold havde fået forbud mod at kontakte og nærme sig en kvinde, kunne han tilsyneladende ikke lade være.

Ifølge anklageskriftet kontaktede han hende mere end 30 gange mellem den 14. juni og 24. juli sidste år kontaktede han hende. Mest på skrift via e-mail, men også ved at møde fysisk op flere gange ved hendes adresse.

Ved et par lejligheder skal han have puttet breve og pakker i hendes postkasse, ligesom han også er tiltalt for at have hængt en pose kaffe på hendes dør. Han klæbede også en tegning af en tatovering på hendes bil, og han bestilte et par kjoler til hende.