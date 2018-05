Troldehaven på Sømosevej er ret kraftigt angrebet af skimmelsvamp. Måske så meget at det bedst kan svare sig at rive hele bygningen ned.Foto: Bjarne Stenbæk

Konsulent skal se på svampeplaget børnehus

Sorø - 11. maj 2018 kl. 14:53 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tekniske undersøgelser af Børnehuset Troldehaven på Sømosevej i Dianalund har vist, at den skimmelsvamp, der blev opdaget i december har bidt sig ret godt fast i børnehusets konstruktion. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Så godt, at den kommunale administration nu indstiller, at der bør hyres en rådgiver, der kan vurdere, om Troldehaven står til at redde - eller om den skal rives helt ned.

Med i vurderingen hører, at det allerede politisk var blevet besluttet, at Troldehaven på Sømosevej skulle udbygges, så den også kan rumme de 29 børn, der hører til i Troldehavens anden afdeling på Lundtoftevej. En beslutning, der blev truffet, inden man kendte noget til skimmelsvampen.

Så måske det i virkeligheden kan ende med at være billigst at rive ned og bygge ny stor fælles institution.

Skimmelsvampen er værst i tagkonstruktionen, men også har bredt sig til facade og anden bygningskonstruktion. Grunden til, at det er gået galt, er, at der ved opførelsen af børnehuset er brugt en særlig dampspærre-løsning i tagkonstruktionen - en såkaldt hygrodiode.

En sådan løsning duer imidlertid kun, hvis taget er solbeskinnet og dermed bliver varmet godt op, så hygrodiode-processen - opsugning af fugt - kan fungere. Og en meget stor del af taget på Troldehaven ligger i skygge af et ventilationsanlæg.

I forhold til facaden, så er facadebeklædningen ikke ventileret, og derfor hober fugten sig op og har gjort skade på inddækninger og træreglar.

Med andre ord skal der meget store konstruktionsmæssige ændringer til på bygningen for at afhjælpe skimmelsvampen, og det er ikke sikkert, at det kan betale sig, som forvaltningen formulerer det.

Byrådets udvalg for teknik og miljø er derfor blevet bedt om at frigive 770.000 kr.

Udover betaling af rådgiver, skal der bruges penge til at løse et andet problem.

Da Troldehaven blev lukket på grund af svamp, var det nemlig ikke kun daginstitutionen, der blev hjemløs. Det samme blev dagplejens legestue.

Her er der nu fundet den løsning at lade dagplejen bruge et ledigt lokale i ældrecentret Degneparken. Det vil kræve noget ombygning - i alt til ca. 200.000 kr. forventes det.

Udvalget for teknik og miljø skal se på sagen ved næste møde.

De 33 børn fra den skimmelramte Troldehaven er blev genhuset i pavilloner ved Troldehaven på Lundtoftevej.

Og her skal de nok bo et stykke tid endnu. Det forventes nemlig, at en ny løsning først vil være klar efter 2019.