Det var et meget anderledes opstillingsmøde, Konservative holdt, da det hele foregik virtuelt. Privatfoto

Konservative har 17 med på holdet til kommunevalget

Indtil videre står der 17 kandidater på liste C, men der kan komme flere til. Per Hovmand genopstiller ikke.

Sorø - 03. maj 2021 kl. 12:56 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

At borgmester Gert Jørgensen står som nummer 1 på liste C til kommunelaget i november, blev afgjort allerede i fjor, men Konservative benyttede bededagsferien til både at sætte det meste af resten af holdet og til at holde en virtuel generalforsamling.

På generalforsamlingen blev rækkefølgen på kandidaterne bestemt, men Konservative opstiller sideordnet, så det er antallet af personlige stemmer ved valget, der afgør, hvem der kommer ind i kommunalbestyrelsen.

Hovmand stopper - Vi har igen et meget stærkt kandidathold, siger Mogens Schwensen.

- Nye kandidater er kommet til, hvor andre ikke genopstiller. Vi glæder os over, at vi har virkelig gode kandidater mange forskellige steder fra i kommunen, fra land - og bysamfund og fra nord til syd til øst og vest.

Listen ser således ud: 1. Gert Jørgensen. 2. Bo Christensen. 3. Mogens Schwensen. 4. Sofie Ullerup Torpegaard.. 5. Carsten Petersen. 6. Eva Sell. 7. Kristian Egebæk Mortensen. 8. Janus Tarp. 9. Marianne Vinding. 10. Martin Belli. 11. Jens Jacobsen. 12. Gert Kuhn Iversen. 13. Peter Nygaard. 14. Malene Jauer. 15. Søren Sørensen. 16. Johannes E Pitzner. 17. Jesper Danhøj.

Listen betyder et umiddelbart farvel til veteranen og tidligere borgmester i Dianalund Kommune, Per Hovmand. Det har ikke endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Per Hovmand.

På generalforsamlingen blev Valgstyregruppen bemyndiget til at supplere kandidatlisten frem mod valget. Skulle man have interesse i at stille op for Det Konservative Folkeparti i Sorø Kommune, kan man velkommen rette henvendelse til Mogens Schwensen på tlf.20824150.

Bestyrelsen på plads Som nævnt var både opstillingsmøde og valg virtuelt.

Følgende blev valgt til vælgerforeningens bestyrelse: Formand Mogens Schwensen. Næstformand Johannes Pitzner. Eva Sell, Marianne Vinding, Kristian Egebæk, Vagner Pedersen og Gert Kuhn. Suppleant er Sanne Lessèl Wigh.

- Aktivitetsniveauet i Vælgerforeningen har på grund af Covid-19 været lidt lavere end sidste år, fortæller Mogens Schwensen.

- Generalforsamlingen godkendte regnskabet og glædede sig over, at medlemstallet nu er steget med 21 procent siden starten af 2020. Vi ser derfor med optimisme frem mod kommunalvalget i november.