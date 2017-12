Konkursramt auktionarius: - Jeg føler mig tilsidesat

Samtidig er der indledt en såkaldt konkurskarantæne-sag mod Ole Mortensen for »groft uforsvarlig forretningsførelse«. Konkurskarantæne betyder, at man i en periode har forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed.

- Jeg føler ikke, at jeg er blevet behandlet særligt godt i den her sag. Det gør jeg virkelig ikke, siger Ole Mortensen.

Han fortæller blandt andet, at han har tilbudt at hjælpe kurator med at få styr på konkursboet, men er blevet afvist. Han har ikke snakket med kuratoren i et stykke tid, og han har ikke længere adgang til virksomhedens it-systemer eller økonomi. Det bidrager til følelsen af at være tilsidesat og ikke blive behandlet godt.