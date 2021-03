Grøftekanter og andre kommunale arealer skal gøres lidt vildere - som i denne by - og det skal konkurrence-deltagelse være med til at befordre.Foto: Lars Skov

Konkurrence: Hvor vildt kan det blive

SF'eren Linda Nielsens forslag om, at Sorø Kommune melder sig til miljøminsterens konkurrence om at blive den vildeste kommune i Danmark, blev godt modtaget af resten af kommunalbestyrelsen og er nu på vej igennem det politiske system.

Teknik- og miljøudvalget bakker op om ideen, der går ud på at Sorø Kommune målrettet skal gå efter nogle projekter, der øger biodiversiteten og giver gode forhold for planter og insekter.

Det eneste, udvalgsmedlemmerne ikke er vilde med, er at skulle betale for alle de projekter, som forvaltningen har foreslået igangsat for at komme i mål med projektet.