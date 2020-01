Katja Kondas tog som følge af et tragisk MDMA-dødsfald i Dianalund initiativet til støttegruppen Sejt At Sige Nej. Nu er hun klar til at give formandsposten videre til en anden. Foto: Thomas Olsen

Kondas forlader formandsposten

Sorø - 30. januar 2020 kl. 20:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når støttegruppen Sejt At Sige Nej holder generalforsamling i Dianalund Borgerhus tirsdag den 31. marts fra klokken 19.00, skal foreningen finde en ny formand. Katja Kondas, der tog initiativet til at oprette gruppen, har nemlig bebudet, at hun trækker sig tilbage. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg er glad for, at vi fik etableret støttegruppen, og vi har nu et rigtig godt fundament at arbejde videre på. Opbakningen både fra politikere og fra lokalsamfundet er stor, siger Katja Kondas, der tog initiativet, efter at 16-årige Marcus Christensen døde af en overdosis MDMA i Dianalund i slutningen af oktober 2018.

- Men jeg er småbørns-mor og har også fået et nyt job, så jeg har ikke længere tid til at stå i spidsen for støttegruppen. Der må nye kræfter til at føre det vigtige arbejde videre. Der skal ikke være nogen tvivl om, at mit hjerte fortsat banker for sagen, siger hun.

Katja Kondas fortsætter også i praksis sin indsats imod brug og misbrug af rusmidler. Hun er nemlig blevet ansat i Holbæk Kommunes rusmiddelcenter.

Næste arrangement i Sejt At Sige Nej afvikles i et samarbejde mellem LOF Sorø, PUST - en forening for samtalegruppe, Sejt At Sige Nej og Sorø Ungdoms Projekt.

Det er et musikforedrag om unge og stoffer med Danni Elmo som omdrejningspunkt. Han fik konstateret ADHD som fire-årig. Da han blev ni, måtte forældrene opgive at have ham hjemme, og han kom på forskellige institutioner. Omsorgssvigt og sexuelle overgreb var en del af hverdagen, og Danni kom ind i et misbrug. Han har både prøvet at blive »clean« og falde tilbage i misbrug igen.

Musikforedraget er placeret på Sorø Borgerskoles multisal onsdag den 25. marts fra klokken 19.00-21.00. Man kan købe billet her: lof.dk/soroe/foredrag-debat/unge-stoffer-musikforedrag-danni-elmo/id/201800