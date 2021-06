Koncert med Aerial

Safi Aerial giver koncert i Sorø 25. juni. PR-foto

Sorø - 22. juni 2021

At sprede glæde, håb og fællesskab blandt sit publikum er musikeren Safir Aerials mål, når hun drager rundt og spiller og synger i det danske sommerland. Fredag den 25. juni kommer hun til Sorø, og her er hun midtpunktet i en koncert som SIND Ringsted-Sorø er vært for. Koncerten foregår på Café Tre Konger i Østergade.

- Mit fokus for de her koncerter er at skabe et musikalsk fællesskab, som løfter energien og humøret og bidrager til et sundt og stærkt sind, fortæller Safir.

At styrke sindet og skabe glæde og mod på livet, er også noget af det, som SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for.

Selvom det igen er muligt at samles og være fysisk sammen, kan man også deltage online.

- Vi har for eksempel medlemmer, som lider af angst eller af andre grunde kan have svært ved at komme ud af døren. Andre har bare været glade for, at det har gjort det nemmere at nå det hele i en travl hverdag, fortæller Anne-Grete Houmøller, næstformand i SIND Ringsted-Sorø.

Selve koncerten starter klokken 19.00, og varer to gange 45 minutter. Det koster 75 kroner for musikken alene, mens prisen er 250 kroner, hvis man fra klokken 17.30 ønsker mad.

Du kan se mere om arrangementet på www.facebook.com/sindringstedsoroe. Her bliver koncerten også vist live. Bordbestilling til arrangementet skal ske på tlf.: 57 83 41 14 eller på mail: britt@cafetrekonger.dk senest onsdag d. 23. juni.