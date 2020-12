Se billedserie Det nye tilbud får til huse på Dr. Kaarsbergsvej 7a i Sorø. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Kompasset skal sikre hjælp til psykisk syge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kompasset skal sikre hjælp til psykisk syge

Sorø Kommune lancerer i foråret 2021 Kompasset som løsningen på den udfordring et stigende antal med psykiatriske diagnoser giver.

Sorø - 22. december 2020 kl. 05:17 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Nu skal det være slut med at lade deprimerede og andre med psykiske lidelser gå og kæmpe med problemerne i længere tid. Ofte hører kommunen først om det, når der har været læge eller psykolog involveret, men fra foråret 2021 åbner Sorø Kommune »Kompasset«, der skal forsøge at yde en tidlig indsats over for de sårbare grupper.

- Det er ikke bare i Sorø Kommune, at der er udfordringer på det områder. Det er en tendens over hele landet, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF).

- Derfor er det vigtigt, at vi får hjulpet borgerne så tidligt som muligt. Og jeg vil gerne understrege, at det her ikke er en spareøvelse. Det er et spørgsmål om, at tror på, at vi ved en tidligere indsats kan hjælpe borgeren til at mestre sit eget liv og dermed få en bedre tilværelse.

Det nye tilbud knytter sig til Sorø Kommunes arbejde med FNs verdensmål i den kategori, der hedder »«Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle«.

Èn indgang Antallet af voksne i Sorø Kommune med en psykiatrisk diagnose er på få år er steget fra knap 2.000 til næsten 2.500. Den helhedsorienterede sagsbehandling, der tilbydes i øjeblikket, kan ikke stå alene. Der mangler et straks-tilbud. Og borgerne har også behov for, at der er én indgang til den hjælp, det offentlige kan yde.

Indgangen bliver »Kompasset«, der i den kommunale sagsbehandling tidligere blev kaldt »Liv & Job«.

Det nye tilbud får til huse på Dr. Kaarsbergsvej 7 i Sorø, og den spæde begyndelse tages i januar, men forventes altså at være i drift i løbet af foråret. Tilbuddet tilknyttes Center for Handicap og Psykiatri, og det bemandes af medarbejdere fra centret samt rådgivere fra Social Service. Også medarbejdere fra andre dele af Sorø Kommune kan inddrages, og så indleder kommunen en dialog med frivillige om et samarbejde.

Borgeren kan tage kontakt enten per telefon eller ved at møde op på »Kompasset«, og i den åbne rådgivning kan borgeren får 1-3 rådgivningssamtaler. Vurderes det, at borgeren har behov for det, kommer »Kompassets« øvrige tilbud i spil. De tilbud omfatter gruppeforløb, individuelle forløb og yderligere vejledning.

- Den nye ordning skal sikre, at vi på et tidligt tidspunkt i samarbejde med borgeren får skabt et overblik over de behov, borgeren har, og hvordan vi hurtigst og bedst hjælper borgeren, inden tingene udvikler sig, siger Lars Schmidt.

Corona-udskudt Oprindelig var det planen, at den nye ordning skulle træde i kraft i andet kvartal af 2020, men Covid-19 satte en stopper for det. Og nok er det ikke en spareøvelse, men alligevel forventes det, at kommunen ved en tidlig indsats kan spare penge. Den forventede besparelse på 2,5 millioner kroner i 2021 kan påvirkes af den udskudte åbning. Det får udvalget løbende information om via de vanlige økonomiske redegørelser.

Social- og sundhedsudvalget skal have en redegørelse over forløbet i november 2021.