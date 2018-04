Se billedserie Ea Stevns Matzon er daglig leder på Sorø Museum. Hun er umiddelbart positiv over for et nyt kultursamarbejde med Ringsted, Slagelse og Kalundborg. Foto: Anders Ole Olsen

Kommuner vil gå sammen om middelalder og litteratur

Sorø - 10. april 2018

Fire kommuner på Midt- og Vestsjælland er klar med deres egen skitse til, hvordan et nyt kultursamarbejde kan se ud.

Det er Sorø, Ringsted, Slagelse og Kalundborg Kommuner, der vil erstatte det nuværende, tværkommunale samarbejde »Kulturregion Midt- og Vestsjælland« med deres eget bud på et samarbejde. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

De fire kommuner vil fokusere på to emner, der naturligt binder områderne sammen. For det første vil man skabe en fælles fortælling om områdets betydning i middelalderen, blandt andet ved at etablere en middelalderrute gennem landskabet. Og for det andet vil man sætte fokus på litteratur i provinsen. I Sorø kommune kunne det være i form af en litteraturfestival.

Et nyt samarbejde imellem Sorø, Slagelse, Ringsted og Kalundborg er dog stadig i den indledende fase.

Nu er skitsen til et samarbejde på plads. Så er det op til politikerne i Sorøs kultur- og fritidsudvalg, om man vil gå videre ad den vej. Det samme skal politikerne i de tre andre kommuner tage stilling til.

Samtidig skal politikerne tage stilling til, om kommunen skal fortsætte i kulturregion-samarbejdet, der indtil videre omfatter de otte sjællandske kommuner Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø.

Forvaltningen i Sorø Kommune anbefaler politikerne at droppe kulturregionen til fordel for idéen om det nye samarbejde.

I »Kulturregion Midt- og Vestsjælland« betaler hver kommune tre kroner per indbygger til samarbejdet. Forvaltningen foreslår, at man lader de penge følge med over i et nyt kultursamarbejde.

Det nuværende kultursamarbejde involverer blandt andet kommunernes museer, der samarbejder på tværs af kommuner om forskellige projekter.

Hos Sorø Museum ser daglig leder Ea Stevns Matzon positivt på idéen om et nyt samarbejde.

- Det vist første gang, at nogle kommuner sætter sig sammen og finder ud af, hvad de vil satse på. Det synes jeg egentlig er lidt spændende. Jeg ser det som to emner, som et kulturhistorisk museum sagtens kan indgå i et samarbejde omkring. Så overvejende er jeg rigtig positiv. Man skal altid være klar til at ryste posen på nye måder, siger Ea Stevns Matzon.

Charlotte Sabroe, direktør på Sorø Kunstmuseum, er stort set enig.

- Jeg tror, der er et interessant samarbejds-potentiale i en ny konstruktion. Og det er indlysende at gå ind i de emner her i kommunerne. Der er en god tradition at bygge på og noget at gå videre med, siger Charlotte Sabroe.

Idéen om et nyt kultursamarbejde blev luftet allerede i april sidste år, hvor daværende udvalgsformand Jørgen Larsen (V) meldte ud, at Sorø Kommune ikke får nok ud af de penge, der bliver givet til kulturregion-samarbejdet.