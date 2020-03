Kommunens nødberedskab er på plads

- Det er en meget speciel situation i kommunerne. Vi oplever, at alle fagområder byder ind med gode løsninger i forhold til, hvordan vi tilrettelægger nøddriften bedst muligt, så vi fortsat tager hånd om de borgere, som har brug for kommunens hjælp. Vi oplever en meget stor forståelse for situationen hos de borgere, som bliver berørt af situationen. Og ikke mindst oplever jeg en organisation, som i dén grad er optaget af at finde løsninger og få tingene til at lykkes. Jeg vil gerne give en stor ros til alle kommunens medarbejdere og ledere, som udviser stor fleksibilitet og vilje til, at vi sammen kommer godt igennem denne meget specielle periode, siger kommunaldirektør Søren S. Kjær.