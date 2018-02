Lars Damgaard Pedersen (DF) og de øvrige medlemmer af børn og undervisningsudvalget skal have en endelig ansøgning til godkendelse på et ekstraordinært møde i februar. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen vil have sin egen døgninstitution Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen vil have sin egen døgninstitution

Sorø - 11. februar 2018 kl. 11:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Katrinelystgården skal ændres til et opholdssted med døgnbemanding - men de unge skal bo i Tersløse og Stenlille. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Kommune er i færd med at etablere en ny døgninstitution for unge i alderen 13-23 år. Navnet på den nye institution knytter sig fortsat til Katrinelystgården, der i en periode har kunnet have op til 60 etniske danskere og uledsagede flygtninge i alderen 15-23 år boende. Men på trods af navnet er det ikke meningen, at der skal bo nogen på Katrinelystgården. Den bliver derimod tømt for beboere, så kommunen eventuelt kan sælge gården.

Politikerne i børn og undervisningsudvalget har bedt fagcentret formulere en konkret ansøgning til Socialtilsyn Øst. Den endelige beslutning vil udvalget træffe på et ekstraordinært møde senere i februar. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Der bliver i alt 20 pladser. Fagcentret skriver i oplægget, at der er, hvad der er behov for nu. Oprindelig var også uledsagede flygtninge tænkt med i projektet, men på formanden for børn og undervisningsudvalget, Lars Damgaard Pedersens (DF), initiativ, er de uledsagede flygtninge taget ud af planen.

Det fremgår også af dagsordenen, at mange af de uledsagede flygtninge er flyttet i egen bolig som følge af deres personlige udvikling, valg af uddannelse og evne til at være selvforsørgende eller i forbindelse med deres integration i samfundet.

Hovedinstitutionen ligger på Tersløsevej 13. Her oprettes der 11 pladser med døgndækning - og pladserne er for de 13-18 årige. De får eget værelse samt fælles køkken, badeværelser, opholdsrum og vaskeri.

I Dianalund oprettes der seks udslusningspladser for 18-23 årige. Her er der to lejemål med plads til tre i hver. Alle får eget værelse, men der er fælles køkken og bad.

I Stenlille oprettes der tre udslusningspladser for 18-23 årige på samme vis som i Dianalund.

Formålet er, at de unge skal gøres klar til at flytte ud og skabe sig en tilværelse.

Endelig er det planen at ændre »Hulen«, der i dag er et aflastningstilbud for børn fra 6-12 år. Der modtages børn fra hjem, plejefamilier og opholdssteder. Det enkelte barn er i aflastning hver anden weekend.

Idéen er, at »Hulen« på Søndermarksvej 3 i Dianalund skal være en del af det samlede tilbud og rette sig mod de 6-16 årige. Fagcentret peger på, at der er tilstrækkelig efterspørgsel på et aflastningssted til børn, der er udsat for omsorgssvigt, med problemer af følelsesmæssig karakter eller børn, der har brug for et pusterum fra hverdagen. Det kan også være forældrene, der har behov for førnævnte pusterum. Aflastningshuset skal modtage børn med diagnoser som ADHD og autisme samt børn med manglende »social kapital«.

Fagcentret vurderer ikke, at der er nogen økonomiske konsekvenser ved at lave de nævnte ændringer. Katrinelystgården og »Hulen« er takstfinansierede, og taksterne for døgnophold og aflastning på opholdsstedet er konkurrencedygtige.

Det har været nødvendigt at reducere personalet som konsekvens af faldet i det samlede antal af anbragte børn i de nævnte tilbud. Det gennemføres pr. 1. april 2018. Det fremgår ikke af det materiale, der ligger i sagen, hvor mange der er tale om.