Kommunen træder til når du kommer fra hospitalet

Sorø Kommune og Region Sjælland indsamler nu data til en permanent aftale om et samarbejde om patienter, når de bliver sendt hjem fra hospitalet. Corona-situationen betyder, at det i øjeblikket er ekstra risikabelt for patienter at blive liggende på et sygehus efter en operation eller anden lidt større behandling, og derfor har sundhedsminister Magnus Heunicke rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening og Danske Regioner for at få udbygget samarbejdet mellem regioner og kommuner, så patienter kan sendes tidligere hjem til sig selv.